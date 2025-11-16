هل تحطمت 3 طائرات للقوات الجوية الهندية في يوم واحد؟

في خضم التوتر المستمر بين الهند وباكستان، الذي يمتد لعقود ويأخذ أشكالا متعددة من الصراع بدءا من النزاعات الحدودية والمواجهات العسكرية إلى الحملات الدعائية والإعلامية المتبادلة؛ أصبحت منصات التواصل الاجتماعي ميدانا جديدا للحرب الباردة بين الجارتين النوويتين.

وخلال الأيام الماضية، تداولت حسابات باكستانية على نطاق واسع مقطع فيديو زعمت أنه يوثق تحطم 3 طائرات تابعة لسلاح الجو الهندي في يوم واحد قرب منطقة تامبارام بمدينة تشيناي جنوبي الهند، واحدة منها من طراز "بيلاتوس بي سي-7" (Pilatus PC-7).

وانتشرت الفيديو مصحوبا بتعليقات ساخرة تشكك في كفاءة القوات الجوية الهندية، وتتهمها بالعجز عن إدارة عملياتها التدريبية، في محاولة لتصوير الهند على أنها "قوة متداعية" غير قادرة على مواجهة باكستان في أي صراع محتمل.

🚨 INDIAN AIR FORCE THREE CRASHES IN SINGLE DAY!! 🇮🇳 – Indian Air Force (IAF) PC-7 Pilatus trainer aircraft crashed near Tambaram, Chennai, during exercise. – Two more unidentified aircraft crash during exercises in same region. And Indians still want their Air Force to fight… pic.twitter.com/I59Bdjut2j — Zard si Gana (@ZardSi) November 14, 2025

ولاقت هذه المنشورات تفاعلا واسعا عبر منصة "إكس"، إذ تحولت المزاعم خلال وقت قصير إلى مادة نشطة للتداول بين أنصار الطرفين. ويُظهر المقطع المتداول 3 لقطات مدمجة لطائرات مشتعلة بعد سقوطها، في محاولة لإضفاء مصداقية على الرواية المتداولة.

Three crashes in a single day 👀

What has happened to IAF pic.twitter.com/S2okdYVoae — War Analyst (@War_Analysts) November 14, 2025

ما الحقيقة؟

أجرى فريق "الجزيرة تحقق" بحثا عكسيا عن المشاهد المتداولة للتأكد من صحتها وحقيقة الادعاءات المزعومة حول تحطم 3 طائرات هندية في يوم واحد، لكن تبين أنها مضللة.

واتضح أن الفيديو الأول منشور من قبل في الرابع من ديسمبر/كانون الأول 2023 عقب تحطم طائرة تدريب قرب حيدر آباد في ولاية تيلانغانا، وغير مرتبط بأي حادث جديد لسقوط طائرات.

أما الفيديو الثاني فيوثق بالفعل حادثة حديثة لسقوط طائرة تدريب تابعة لسلاح الجو الهندي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري قرب منطقة تامبارام بمدينة تشيناي، من دون تسجيل أي إصابات، وفقا لما أعلنته القوات الجوية الهندية.

VIDEO | Tamil Nadu: An Air Force training aircraft crashed near Thiruporur in Chengalpattu district. More details are awaited. (Full video available on PTI Videos – https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/SPPRXri1mO — Press Trust of India (@PTI_News) November 14, 2025

أما الفيديو الثالث فظهرت له نسخة قديمة منشورة في 26 فبراير/شباط 2022 لتحطم طائرة تدريب في منطقة نالغوندا وليس حديثا كما يتم تداوله.

وتحقق فريقنا ممّا تداولته وسائل الإعلام الهندية والحسابات الرسمية للتأكد من صحة المزاعم بشأن تحطم 3 طائرات هندية في يوم واحد، ليتبين بعد الفحص أن هذه الرواية غير صحيحة تماما، ولا تستند إلى أي أساس من الواقع.

وتوظف حسابات من الهند وباكستان الفضاء الرقمي بشكل مستمر لنشر الادعاءات والمقاطع المفبركة، مستغلة أي حادثة عسكرية أو تقنية لتغذية روايات سياسية وإعلامية تستهدف النيل من صورة الطرف الآخر، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوع عدد كبير من المتابعين في فخ التضليل والمعلومات المضللة.