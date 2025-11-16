قلق إسرائيلي من تقارب واشنطن وحماس وكاتس يتوعد

عبر مسؤولون بإسرائيل عن مخاوفهم مما سموه التقارب بين الإدارة الأميركية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين هدد وزير إسرائيلي بتجريد الحركة من سلاحها "حتى آخر نفق".

ونقل موقع واللا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن التقارب بين المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وحركة حماس "مثير للقلق".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مصدرين مطلعين قولهما إن ويتكوف يخطط لعقد لقاء مع القيادي في حركة حماس خليل الحية قريبا.

وأشار مصدر مطلع للصحيفة إلى أن وقف إطلاق النار في غزة سيكون أحد المواضيع التي يعتزم ويتكوف مناقشتها مع الحية.

ولا يزال الموعد الدقيق للقاء غير واضح حسب مصادر "نيويورك تايمز"، كما أن هناك احتمالا لتغيّر الخطط.

وقالت الصحيفة إن مثل هذا اللقاء يؤكد حفاظ إدارة ترامب على خط اتصال مباشر مع حماس، رغم تصنيف الولايات المتحدة للحركة "منظمة إرهابية".

سلاح حماس

وفي شأن متصل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن قطاع غزة سيجرد من السلاح حتى آخر نفق وسيتم نزع سلاح حماس في الخط الأصفر من قبل القوة الدولية أو الجيش الإسرائيلي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق بأن حكومة بنيامين نتنياهو تقوم بتحركات من أجل أن يكون تفويض مجلس الأمن للقوة المرتقب نشرها في قطاع غزة واسعا، ويسمح لها بالعمل بقوة ضد حماس بهدف نزع سلاحها.

وتأتي التحركات الإسرائيلية قبيل التصويت المتوقع بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين.

وأضاف كاتس في منشور على منصة إكس إن سياسة إسرائيل واضحة أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية.

مسافة صفر

وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل "لن تقبل بإقامة ما سماها دولة فلسطينية إرهابية في قلب أرض إسرائيل وعلى مسافة صفر من سكانها".

وخلفت حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال، ودمار أكثر من 90% من مباني القطاع.

ولا تزال إسرائيل تواصل قصفها لقطاع غزة ونسفها لما تبقى من مساكنه، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.