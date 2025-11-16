قطر الخيرية توزع 45 ألف حقيبة مدرسية على أطفال غزة

عبر مشروع يسعى للإسهام في إعادة نبض الحياة للعملية التعليمية في قطاع غزة ويعيد أطفالها إلى مقاعد الدراسة بعد عامين من الحرب، انتهت قطر الخيرية من توزيع 45 ألف حقيبة مدرسية، وذلك ضمن حملتها "لبيه غزة.. واجب ووفاء".

وقالت قطر الخيرية -في بيان- إن "هذا المشروع لا يقتصر على توزيع الحقائب المدرسية فحسب، بل يمتد ليشمل تأهيل الفصول الدراسية المتضررة، وذلك لتوفير بيئة مناسبة للتعليم، وتقديم حوافز للمعلمين لتحسين ظروفهم المعيشية".

وأضافت أن فرقها تواصل جهودها لتأهيل الفصول الدراسية في غزة، حيث جُهّز حتى الآن ما يقرب من 60 فصلا دراسيا، ويُنتظر أن يتم البدء في الفترة القادمة بتوزيع الحوافز على المدرسين ليصل إجمالي المستفيدين من المشروع آلاف الطلبة والمعلمين.

وحسب تقديرات دولية، فإن أكثر من 650 ألف طفل في غزة محرومون من حقهم الأساسي في التعليم. وتشير تقارير لمنظمة اليونيسف والأونروا إلى أن 95% من مدارس القطاع تعرضت للدمار أو الضرر البالغ، أي أن نحو 500 مدرسة من أصل 564 لم تعد صالحة للاستخدام.

وفي سياق متصل، قامت قطر الخيرية بإدخال دفعة من خيام الإيواء والمستلزمات الإنسانية الأساسية عبر معبر رفح من خلال الجسر الإنساني القطري مؤخرا، كما تواصل عبر حملتها " لبيه غزة.. واجب ووفاء" تنفيذ مشاريع إغاثية أخرى، إذ تم توزيع نحو 26 ألف سلة غذائية استفاد منها 130 ألف نازح، في حين يستمر توزيع 2.4 مليون لتر من المياه الصالحة للشرب في عدد من مناطق القطاع.

وفي العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، منهيا إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف جريح، ودمارا هائلا لحق بنحو 90% من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.