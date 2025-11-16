خفر السواحل الصيني يبحر عبر جزر تديرها اليابان

أعلن خفر السواحل الصيني إبحار تشكيل من سفنه عبر مياه جزر سينكاكو التي تديرها اليابان -اليوم الأحد- في اطار ما أطلق عليه اسم "دورية حماية الحقوق" في وقت يتصاعد التوتر بيبن بكين وطوكيو بسبب تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان.

وقال في بيان "نفذت مجموعة سفن خفر السواحل الصينية 1307 دوريات داخل المياه الإقليمية لجزر دياويو، وكانت هذه عملية دورية قانونية نفّذها خفر السواحل الصيني دفاعا عن حقوقه ومصالحه".

وتكررت المناوشات بين الصين واليابان حول الجزر التي تطلق عليها بكين اسم "دياويو" وتسميها طوكيو "سينكاكو".

واشتد الخلاف الدبلوماسي بين الصين واليابان منذ أن قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أمام البرلمان في7 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري "إن أي هجوم صيني مفترض على تايوان ذات الحكم الديمقراطي قد يُثير ردا عسكريا من طوكيو".

وأثارت هذه التصريحات ردا غاضبا من بكين التي أشارت إلى أنها تتوقع من تاكايتشي التراجع عنها بطريقة ما.

والمعروف أن الصين تعتبر تايوان إقليما تابعا ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة على هذه الجزيرة التي تبعد 110 كيلومترات فقط عن الأراضي اليابانية. وترفض حكومة تايبيه مطالب بكين بالسيادة على الجزيرة.