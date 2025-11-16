خبير عسكري: معارك كردفان فارقة وهذه خطة الجيش لصد الدعم السريع

تشهد ولايات إقليم كُردفان السوداني تحولات ميدانية متسارعة، بعد أسابيع من سيطرة قوات "الدعم السريع" على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، في وقت يسعى فيه الجيش السوداني لتعزيز خطوط دفاعه وتأمين المناطق الإستراتيجية.

وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي إن المعارك تدور حاليا في 3 ولايات رئيسية: هي شمال كردفان، وغرب كردفان، وجنوب كردفان، مع تركيز على مدينة بابنوسة في غرب كردفان، التي تعد آخر معاقل الجيش في الولاية.

وأوضح الفلاحي -خلال تحليله تطورات المشهد العسكري في السودان– أن الجيش يعمل على تأمين اتصال مباشر ودعم القطاعات المحاصرة في بابنوسة، سواء عبر تعزيز خطوط الدفاع أو بعمليات إنزال ومساعدات جوية.

وأعرب عن قناعته بأن المعارك الحالية في كردفان تحدد إلى حد كبير مسار العمليات المستقبلية، وأن نجاح الجيش في حماية المدن الإستراتيجية، مثل بابنوسة، سيكون مؤثرا على التوازن العسكري والإقليمي في السودان خلال الأسابيع المقبلة.

ويضم إقليم كردفان 3 ولايات هي: شمال كردفان (عاصمتها الأُبيض)، وجنوب كردفان (عاصمتها كادقلي)، غرب كردفان (عاصمتها الفولة).

ووفق الخبير العسكري، فإن الهدف الأساسي هو "تشتيت قوات الدعم السريع التي تحاول السيطرة على مناطق متعددة، بما فيها الدلنج وكادقلي، بعد أن حاصرت الفاشر سابقا".

وأضاف الفلاحي أن "الدعم السريع" تعتمد على إستراتيجية برية واسعة تشمل عمليات متعددة في المناطق الثلاث، مصحوبة بقصف جوي واستهداف للحقول الإستراتيجية مثل الجبلين، التي تضم آبار نفط، ومناطق أخرى في الشمال، بما في ذلك بورتسودان ومطار مروي.

ويسيطر الجيش على ولاية جنوب كردفان ومدن كبرى في شمال كردفان مثل الأبيض وأخرى في غرب الإقليم مثل بابنوسة، في حين تسيطر قوات الدعم السريع على مدن في شمال كردفان مثل بارا والنهود في الغرب، والدبيبات في الجنوب.

وأشار الفلاحي إلى أن الجيش السوداني يسعى لتعزيز قدراته الجوية عبر استيراد طائرات، بما في ذلك "سوخوي" الروسية، لتعزيز السيطرة الجوية وتغطية ساحات العمليات ومنع الدعم السريع من توسيع نفوذه.

واعتبر أن "القوة الجوية سلاح حاسم في هذه الحرب، وتلعب دورا إستراتيجيا في تثبيت خطوط الجيش وتأمين المناطق المحاصرة".

وباتت قوات الدعم السريع تستخدم المسيرات الهجومية على نطاق واسع، وهاجمت مؤخرا مدنا في كردفان، كما استهدفت مواقع في أم درمان ومروي.

وميدانيا، يسيطر الجيش السوداني على 13 ولاية من أصل 18، في حين تسيطر قوات الدعم السريع على 5 ولايات، مع استمرار القتال في مناطق متنازع عليها، خصوصا في كردفان، وفق الفلاحي.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، صد الجيش السوداني هجوما على قيادة الفرقة 22 في بابنوسة، في حين تؤكد قوات الدعم السريع سيطرتها على أجزاء واسعة من المدينة، بعد أيام من إعلان سيطرتها على 3 محاور فيها.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يشهد السودان صراعا عسكريا بين الجيش والدعم السريع أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.