حماس تتسلم قائمة بأسماء 1468 أسيرا من غزة وتدعو للضغط على إسرائيل

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه بعد شهر من التواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي -عبر الوسطاء- تسلمت المقاومة قائمة بأسماء 1468 أسيرا من قطاع غزة.

وأكدت حماس أن إسرائيل ما زالت تخفي قسرا في سجونها أعدادا أخرى من الأسرى وترفض الإفصاح عنهم حتى اللحظة، داعية الوسطاء إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للكشف عن جميع الأسرى والمعتقلين وضمان حقوقهم.

وأضافت -في بيان لها- أن "الاحتلال الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة" المسَلمة للمقاومة.

وأشارت حماس إلى أن مكتب إعلام الأسرى قرر الإعلان عن القائمة التي جرى التوصل بها عبر منصاته الرسمية.

يُشار إلى أن هذه أول مرة تعلن فيها حماس تسلمها قائمة بأسماء من أسرى غزة معتقلين لدى إسرائيل، وأرجعت التأخر إلى تلكؤ سلطات الاحتلال ومماطلتها وتلاعبها في عدد من الأسماء.

وقد خلفت حرب الإبادة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف جريح، ونحو 9500 مفقود إما تحت أنقاض المنازل المدمرة أو أن مصيرهم ما زال مجهولا.