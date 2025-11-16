حماس: الاحتلال يخفي في سجونه أعدادا من الأسرى

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أنها تسلّمت عبر الوسطاء قائمة تضم 1468 أسيرا من قطاع غزة اعتقلتهم إسرائيل خلال حرب الإبادة المستمرة منذ عامين، وذلك في إطار صفقة التبادل والمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة، في بيان، إن القائمة جاءت بعد أكثر من شهر من التواصل عبر الوسطاء، مشيرة إلى أنها قامت بمراجعتها والتأكد من أوضاع جميع الأسماء الواردة فيها، باستثناء 11 اسما تجري التحريّات بشأنهم بعد تراجع الاحتلال عن الاعتراف بوجودهم في سجونه.

وحمّلت حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، محذرة من "أي تلاعب أو خلل في البيانات" التي تم تسليمها. وأكدت أن تل أبيب لا تزال تخفي قسرا أسماء وأعدادا أخرى من المعتقلين، وترفض الكشف عنها حتى الآن، في وقت تواصل فيه الحركة جهودها لمعرفة مصيرهم.

كما نشر مكتب إعلام الأسرى التابع للحركة القائمة الكاملة إلى جانب ملحق بأسماء الـ11 أسيرا الذين تراجعت إسرائيل عن إدراجهم، معتبرة أن ذلك "دليل إضافي على المماطلة والتضليل".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، إضافة إلى رفات 27 آخرين من أصل 28. فيما قالت إسرائيل إن رفاتا تسلّمته لا يعود لأي من أسراها، وإن رفاتا آخر كان قديما.

في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1968 أسيرا فلسطينيا، بينهم 1700 من غزة و250 محكوما بالمؤبد، غادر كثير منهم السجون في أوضاع صحية متدهورة نتيجة التعذيب والتجويع، وفق مصادر حقوقية.

كما أعادت إسرائيل 330 جثمانا مجهولي الهوية إلى القطاع، بعضها متحلل وبعضها يحمل آثار تعذيب، دون توضيح ظروف احتجازهم أو قتلهم.

وتشترط إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق تسلّمها رفات 3 أسرى متبقّين، بينما أكدت حماس أن استخراج الرفات يحتاج وقتا بسبب الدمار الهائل ومنع الاحتلال دخول الآليات اللازمة لرفع الركام.

في المقابل، تقول منظمات فلسطينية إن آلاف الجثامين لا تزال تحت أنقاض المنازل المدمرة في غزة منذ بدء الحرب.

ولا يزال في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يعاني كثير منهم التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، وقد قُتل عدد منهم جراء ذلك، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وتشير المؤسسات الحقوقية إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين من غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 غير معروف بسبب رفض إسرائيل الكشف عنه بشكل رسمي.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصفت بأنها الأعنف في تاريخ القطاع، خلفت أكثر من 69 ألف شهيد ونحو 170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، ودمارا هائلا بالقطاع تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.