بالصور.. منخفض جوي يضاعف مأساة غزة

مخيم عشوائي داخل مرفأ غزة خلال عاصفة مطرية (غيتي)
Published On 16/11/2025
آخر تحديث: 13:32 (توقيت مكة)

في ظلّ ظروف إنسانية بالغة القسوة، خلّف المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة خلال الساعات الماضية كارثة جديدة تضاف إلى معاناة مئات آلاف النازحين، بعد أن حولت الأمطار الغزيرة مساحات واسعة من المخيمات إلى برك من المياه والوحل والطين.

Hussein and Khawla Abu Arabiya adjust their tent to protect the interior from a rainstorm at a temporary camp in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, on Friday, Nov. 14, 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)
حسين وخولة أبو عربية يعيدان ترتيب خيمتهما المؤقتة في دير البلح لحماية محتوياتها من الأمطار الغزيرة (أسوشيتد برس)
مخيم اليرموك بمدينة غزة (الأناضول)
A Palestinian man walks by tents through the wet ground on a rainy day, during a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City, November 14, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
هكذا يعيش الفلسطينيون يوما ماطرا (رويترز)

وقال مراسل الجزيرة في غزة إن آلاف الخيام غمرتها مياه الأمطار والسيول في مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى إلى إتلاف ما تبقى لدى العائلات من أفرشة وأغطية ومواد أساسية، وسط عجز كبير في قدرة فرق الإنقاذ على التدخل.

وأكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 13 ألف أسرة تضررت بشكل مباشر من المنخفض الجوي، وأن آلاف العائلات فقدت القليل الذي كانت تملكه مع بداية فصل الشتاء.

A Palestinian man lifts a muddied rug in a tent on a rainy day, during a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City, November 14, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
مياه الأمطار تسربت إلى داخل الخيمة (رويترز)
A Palestinian man removes water from the roof top of a tent on a rainy day, during a ceasefire between Israel and Hamas, in Gaza City, November 14, 2025. REUTERS/Dawoud Abu Alkas
محاولة لتفادي الأضرار (رويترز)
A barefoot boy walks in the rain carrying a plastic jerrycan of water in the Sheikh Radwan neighborhood of Gaza City, Friday, Nov. 14, 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi)
حي الشيخ رضوان بغزة (أسوشيتد برس)

وتحذر المنظمات الدولية من أن سوء الأحوال الجوية يضاعف المخاطر الصحية على النازحين، في وقت تنتشر فيه أمراض الجهاز التنفسي ونزلات البرد بين الأطفال وكبار السن في المخيمات المزدحمة.

 

ومن جهة أخرى، حذرت الأجهزة المدنية الفلسطينية بالقطاع من تداعيات الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن نحو 500 ألف أسرة نازحة تقيم في مخيمات عشوائية ومراكز إيواء منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني للجزيرة إنهم غير قادرين على الاستجابة للعديد من الاستغاثات بسبب نقص الإمكانيات، مضيفا أن ما دخل القطاع من مساعدات لا يتجاوز 15% من الاحتياجات الفعلية.

وأكد الدفاع المدني أنه لم يتم إدخال أي خيام جديدة حتى الآن، رغم تعهّدات سابقة، وهو ما ترك عشرات الآلاف من العائلات في مواجهة المنخفض الجوي دون حماية كافية.

ومع استمرار تأثير المنخفض الجوي وتوقعات بهطول أمطار إضافية، يخشى سكان القطاع أن تتدهور الأوضاع الإنسانية أكثر، في وقت تعجز فيه العائلات عن إصلاح خيامها أو العثور على مأوى بديل.

وفي ظل غياب حلول عاجلة، يزداد القلق من أن يشهد القطاع المدمر موجات جديدة من التشريد والمعاناة، بينما يبقى مئات الآلاف من الفلسطينيين تحت المطر دون مقومات الحياة الأساسية.

المصدر: الجزيرة + وكالات

