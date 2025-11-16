الهلال الأحمر التركي يقدم مساعدات غذائية لنازحي الفاشر بالسودان

قدم الهلال الأحمر التركي مساعدات غذائية لنازحي مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور (غربي السودان)، عقب لجوء عشرات الآلاف منهم إلى مدينة الدبة، في الولاية الشمالية، بعد سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر.

وقال رئيس فريق الهلال الأحمر التركي في السودان فاروق آقصوي إن "المنظمة التركية وزعت 500 طرد غذائي و655 طرد أغذية للرضع على مخيم العفاد للاجئين في الدبة"، لافتا إلى أن جهود الإغاثة تنفذ بالتعاون مع الهلال الأحمر السوداني، وأن عشرات الآلاف من سكان الفاشر يعيشون في 185 مخيما في الدبة بالولاية الشمالية.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر التركي سيواصل أنشطته عبر حملة التبرعات التي أطلقها للسودان خاصة، من أجل الوصول إلى الأسر المحتاجة في البلاد.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استولت قوات الدعم السريع على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين حسب منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

في حين أقر قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يوم 29 من الشهر ذاته، بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

وبالإضافة إلى الغرب، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني والدعم السريع أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر قوات الدعم السريع حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا بعض الأجزاء الشمالية من ولاية شمال دارفور التي لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.