مفوضية الانتخابات العراقية تعلن حسم المراكز الانتخابية المتبقية

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق -اليوم الأحد- حسم نتائج ما تبقى من المراكز الانتخابية، مؤكدة تطابق نتائج الفرز الإلكتروني واليدوي بنسبة 100%.

وتوقعت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي -في بيان لها- إعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية العراقية التي جرت الأسبوع الماضي، خلال اليوم أو الغد.

وحسب بيان المفوضية سيفتح باب تقديم الطعون لـ3 أيام، بدءا من اليوم التالي لنشر النتائج النهائية، مشيرة إلى أن المفوضية ستباشر احتساب مقاعد الفائزين من المرشحين عن الائتلافات المختلفة، ومقاعد كوتا النساء والأقليات.

وسبق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أن أعلنت الأسبوع الماضي أن نسبة المشاركة في التصويت خلال الانتخابات التشريعية تجاوز 56%.

كما أفادت بأن "ائتلاف الإعمار والتنمية "بزعامة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني أظهر تقدما بأكثر من مليون و300 ألف صوت، وحل بعده حزب "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي، وقد جاءت القوائم الأخرى -لـ"القانون" و"الصادقون " والحزب الديمقراطي الكردستاني- متقاربة في النتائج.

وسعى السوداني للفوز بفترة ثانية في الانتخابات، لكن العديد من الناخبين الشبان المحبطين ينظرون إلى التصويت باعتباره وسيلة للأحزاب القائمة لتقسيم ثروة العراق النفطية.

ومع ذلك، حاول السوداني أن يقدم نفسه بوصفه القائد القادر على جعل العراق قصة نجاح بعد سنوات من عدم الاستقرار، قائلا إنه اتخذ بعض الخطوات إزاء الأحزاب الراسخة التي جاءت به إلى السلطة.

ومن المنتظر أن يبدأ السوداني أولى جولاته التفاوضية خلال زيارة سيقوم بها إلى إقليم كردستان خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبها شرعت القوى الشيعية المنضوية تحت تحالف "الإطار التنسيقي الشيعي" في عقد جولات مكوكية فيما بينها لبحث مستحقات الانتخابات التشريعية وتشكيل العملية السياسية الجديدة للسنوات الـ4 المقبلة.

إعلان

يُذكر أنه لا يوجد حزب واحد قادر على تشكيل حكومة بمفرده في مجلس النواب العراقي المؤلف من 329 عضوا، وهو ما يدفع الأحزاب لبناء تحالفات مع مجموعات أخرى لتشكيل حكومة، في عملية محفوفة بالمخاطر تستغرق شهورا في كثير من الأحيان.