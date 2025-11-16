"الرمح الجنوبي" تصادر شحنة ضخمة من الكوكايين بالكاريبي

أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان أمس السبت ضبط شحنة ضخمة من الكوكايين على متن زورق تم اعتراضه خلال عملية مشتركة مع الولايات المتحدة، في ظل حشد عسكري أميركي كبير بمنطقة الكاريبي.

وأفادت المديرية الوطنية لمكافحة المخدرات في بيان بأن ضبط القارب قبالة سواحل الدومينيكان جاء "دعما لعملية الرمح الجنوبي للقيادة العسكرية الجنوبية الأميركية".

وأشارت إلى أن "الوحدات المختصة نفذت عملية واسعة النطاق جوا وبحرا وبرا للقبض على أفراد عدة كانوا يقتربون من سواحل جمهورية الدومينيكان على متن زورق يحمل شحنة كبيرة من المخدرات".

وأوضحت المديرية أنه تم إلقاء القبض على مواطنين اثنين من الدومينيكان ومصادرة 484 عبوة كوكايين تزن نحو 500 كيلوغرام من زورق يبلغ طوله 27 قدما (نحو 9 أمتار) ومزود بمحركين خارجيين.

وتُعد عملية "الرمح الجنوبي" -التي أعلن عنها وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الخميس الماضي- جزءا من خطة نشر سفن وطائرات حربية في أميركا اللاتينية لمكافحة ما تصفه واشنطن بـ"إرهاب المخدرات".

ومنذ أغسطس/آب الماضي تحافظ واشنطن على وجود عسكري في البحر الكاريبي يشمل 6 سفن حربية، مؤكدة أنها تهدف إلى مكافحة تهريب المخدرات إلى أراضيها.

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي قصفت الولايات المتحدة 21 زورقا يشتبه بتهريبها المخدرات في المنطقة، مما أسفر عن مقتل 80 شخصا على الأقل.

وتتهم الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بتزعم عصابة لتهريب المخدرات، وعرضت مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.

في المقابل، تقول كراكاس إن واشنطن تستخدم ملف مكافحة المخدرات "ذريعة" للضغط على حكومة مادورو و"تغيير النظام بالقوة".

وأول أمس الجمعة، ألمح ترامب إلى أنه اتخذ قرارا بشأن ما سيقوم به حيال فنزويلا، لكنه رفض الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.