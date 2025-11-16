دول "البحيرات الكبرى" توصي بإدانة أممية للدعم السريع

أوصت دول البحيرات الكبرى في قمة اختتمت اليوم الأحد أعمالها في العاصمة الكونغولية كينشاسا، مجلس الأمن الدولي بإدانة قوات الدعم السريع في السودان.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية السوداني معاوية عثمان خالد أن القمة التاسعة أجازت التوصيات المقدمة من المجلس الوزاري لمنظمة دول البحيرات الكبرى بتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية.

وقال خالد إن القمة تعمل على حشد الجهود داخل مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي "لإدانة الفظائع المروعة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع بحق المدنيين"، كما شددت على ضرورة "محاسبة هذه المجموعات الإرهابية".

⭕️ البيان الختامي للقمة التاسعة للبحيرات يوصي مجلس الأمن بإدانة مليشيا الدعم السريع كينشاسا: ١٦-١١-٢٠٢٥م pic.twitter.com/dGpO92XcbH — مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) November 16, 2025

وأشار المسؤول السوداني إلى أن القمة وضعت ضوابط لاستخدام المعادن النفيسة في الدول الأعضاء، بما في ذلك الذهب بالسودان، بهدف ضمان عدم استغلال تعدين الذهب لصالح الدعم السريع.

من جهته، قدم عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر كلمة الحكومة السودانية وتطرق فيها إلى الأضرار والانتهاكات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق المدنيين، إضافة إلى التطورات الأخيرة في أعقاب اعتداءاتها في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

يذكر أن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور شهدت عمليات قتل جماعي نفذتها الدعم السريع التي سيطرت على المدينة بعد عام ونصف العام من الحصار، وهو ما قوبل بإدانات عالمية واسعة النطاق.