عشرات الآلاف في مظاهرة بالفلبين على خلفية فضيحة فساد

تجمع عشرات الآلاف -اليوم الأحد- في مستهل مظاهرة تستمر 3 أيام تنظمها جماعة دينية في العاصمة الفلبينية مانيلا للمطالبة بالمساءلة بشأن فضيحة فساد حول الفيضانات، تورط فيها أعضاء يتمتعون بنفوذ في الكونغرس الفلبيني ومسؤولون كبار بالحكومة.

وهذا هو أحدث إظهار للغضب بسبب اتهامات بالفساد واسع النطاق في مشروعات للسيطرة على الفيضانات في واحدة من أكثر الدول عرضة للأعاصير في العالم.

واحتجت جماعات مختلفة في الأشهر الأخيرة، في أعقاب اكتشاف أن الآلاف من مشروعات الدفاع ضد الفيضانات بمختلف أنحاء البلاد دون المستوى المطلوب أو غير مكتملة أو ببساطة غير موجودة.

وأدلى مهندسون بالحكومة ومسؤولو الأشغال العامة ومسؤولون تنفيذيون في شركات بناء بشهاداتهم تحت القسم في جلسات استماع عقدها مجلس الشيوخ ولجنة لتقصي الحقائق، بأن أعضاء من الكونغرس الفلبيني ومسؤولين في إدارة الأشغال العامة والطرق السريعة تلقوا رشاوى من شركات بناء لمساعدتهم في الحصول على تعاقدات مربحة وتفادي المساءلة. ومعظمهم نفوا تلك المزاعم.

وكانت السلطات في الفلبين قد كشفت -نهاية الشهر الماضي- عن سجن جديد يتسع لنحو 800 نزيل، قد يستقبل قريبا العديد من النواب النافذين، ومسؤولي الأشغال الحكومية، وغيرهم من المتورطين في فضيحة فساد ضخمة تتعلق بمشاريع السيطرة على الفيضانات.