شهيد برصاص الاحتلال في طوباس ومواجهات متفرقة بالضفة

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة قرب طوباس، في وقت شهدت فيه مناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة اقتحامات واعتقالات جديدة.

وقالت مصادر فلسطينية إن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار على الفتى جهاد جاد الله واحتجزوا جثمانه بعد استشهاده في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس شمالي الضفة.

وكانت المصادر أفادت بإصابة 3 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال أثناء اقتحامها مخيم الفارعة.

وذكرت المصادر أن القوات المقتحمة اعتقلت شابا فلسطينيا بعد إطلاق النار عليه في المخيم، وقال الهلال الأحمر الفلسطيني للجزيرة إن القوات منعت طواقمه من الوصول إلى المصاب وتقديم العلاج له.

الشـــهيد الفتى "جاد جهاد جادالله"، الذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس، والاحتلال احتجز جثمانه.

وأضاف الهلال الأحمر أن فتى آخر أصيب بشظايا الرصاص الحي خلال الاقتحام، وقد عملت طواقمه على علاجه ميدانيا داخل المخيم.

وكانت قوات الاحتلال قد انتشرت في عدد من أحياء المخيم، وأطلقت الرصاص باتجاه الفلسطينيين، قبل أن تنسحب من المكان لاحقا.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدينة طوباس نفسها أكثر من مرة.

وفي شمال الضفة أيضا، صدمت آلية إسرائيلية مركبتين فلسطينيتين على شارع حيفا غرب مدينة جنين.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وشمال غرب سلفيت، اقتلع جيش الاحتلال 135 شجرة زيتون من بلدة ديراستيا، بحسب مصادر فلسطينية.

تشييع جثمان الشهيد حسن الشركسي الذي ارتقى بالأمس برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس.

تشييع شهيد

وفي وقت سابق اليوم، شيع آلاف الفلسطينيين جثمان الشاب حسن شركسي (19 عاما) الذي استشهد الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر شرقي نابلس.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى رفيديا في مدينة نابلس وصولا إلى منزل عائلته في المخيم لإلقاء نظرة الوداع عليه.

وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه في مسجد المخيم، قبل أن يوارى جثمانه الثرى في مقبرة المخيم.

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحامها المستمر لقرية المغير شمال شرق رام الله.

اقتحامات ومواجهات

وفي وسط الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله.

واقتحمت قوة إسرائيلية بلدة سلواد شمال شرق رام الله، حيث صادرت مركبة فلسطينية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أُمّر شمال الخليل بجنوب الضفة المحتلة، وقالت مصادر محلية إن شبانا فلسطينيين ألقوا مفرقعات نارية خلال مواجهات مع القوات المتوغلة بالبلدة.

وتزامنا مع ذلك، اقتحمت قوة إسرائيلية بلدة بيت عوا غرب مدينة دورا في الخليل وداهمت منزلا هناك.

وشملت الاقتحامات كذلك بلدتي عناتا وسلوان في القدس المحتلة، واعتقلت قوة إسرائيلية فتى فلسطينيا في عناتا، وفقا لمصادر فلسطينية.

وفي القدس المحتلة كذلك، اقتحم ما لا يقل عن 150 مستوطنا باحات المسجد الأقصى على دفعتين صباح وظهر اليوم.

وتزامنا مع الحرب على غزة، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة عن استشهاد ما لا يقل عن 1066 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا، بينهم 1600 طفل.