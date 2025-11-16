إسرائيل تشدد رفضها إقامة دولة فلسطينية قبل تصويت مجلس الأمن بشأن غزة

شددت إسرائيل -اليوم الأحد- على رفضها إقامة دولة فلسطينية، قبل تصويت مرتقب لمجلس الأمن بشأن مشروع قرار حول اتفاق غزة ينص في أحد بنوده على إمكانية إقامة هذه الدولة في المستقبل، وسط ضغط إسرائيلي على واشنطن لتخفيف صيغة المشروع.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن معارضة إقامة الدولة الفلسطينية على أي أرض لم تتغير، وفق تعبيره.

وأضاف أنه "سيتم نزع السلاح في المناطق التي لا تزال حماس تسيطر عليها في قطاع غزة" في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس خارج ما يعرف باسم "الخط الأصفر" والذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار حسب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبدوره، شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن سياسة إسرائيل واضحة بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، مضيفا أنه "سيتم تجريد قطاع غزة من السلاح حتى آخر نفق" وفق خطة ترامب التي أدت إلى وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تأكيده على أنه لن تُقبل إقامة دولة فلسطينية (وصفها بـ"الإرهابية") في "قلب إسرائيل وعلى مسافة صفر من سكانها".

ضغط إسرائيلي

في الأثناء، تضغط إسرائيل على واشنطن لتخفيف صيغة مشروع القرار الأميركي الذي سيصوت عليه مجلس الأمن الدولي غدا.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل تمارس ضغوطا في اللحظات الأخيرة لتغيير صيغة الاقتراح الذي سيُقر غدا في مجلس الأمن بشأن القوة المتعددة الجنسيات التي ستتمركز في قطاع غزة.

ومن بين ما ينص عليه المشروع أنه بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر الشروط لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

كما ينص على أن الولايات المتحدة ستجري حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على "أفق سياسي للتعايش بسلام وازدهار".

وأوضحت هيئة البث أن محيط رئيس الوزراء وكبار المسؤولين بالخارجية يجرون محادثات مع محيط الرئيس الأميركي وقادة دول عربية لتخفيف صياغة القرار المتوقع.

وتابعت أن الحكومة الإسرائيلية مقتنعة بأن السلطة الفلسطينية لن تفي بشروط خطة ترامب لإقامة دولة فلسطينية، الخاصة بإجراء إصلاح شامل في السلطة.

ومع ذلك، يقول مسؤولون إسرائيليون إن الحديث يدور عن قرار خطير ولا يمكن التنبؤ إلى أين سيتطور، بحسب الهيئة الإسرائيلية.

ولم تتطرق هيئة البث الإسرائيلية إلى الصيغة التي تفضل إسرائيل أن يتبناها مشروع القرار.

وعلى وقع حرب إبادة غزة، اعترفت بدولة فلسطين دولٌ عدة خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، مما رفع عدد البلدان المعترفة بها إلى 160 من أصل 193 عضوا بالمنظمة الدولية، حسب الخارجية الفلسطينية.