أميركا تخطط لإنتاج مليون طائرة مسيرة سنويا

RAMSTEIN-MIESENBACH, GERMANY - SEPTEMBER 19: A Skydio quadcopter drone of the U.S. military hovers over the venue of the 15th meeting of the Ukraine Defense Contact Group at Ramstein Air Base on September 19, 2023 in Ramstein-Miesenbach, Germany. The group is an alliance of approximately 50 countries that is supplying Ukraine with military hardware to help it in its ongoing war with Russia. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
طائرة مسيرة أميركية من نوع كواد كابتر (غيتي)
Published On 16/11/2025
آخر تحديث: 09:31 (توقيت مكة)

يسعى الجيش الأميركي إلى إنتاج ما لا يقل عن مليون طائرة مسيّرة خلال العامين أو الثلاثة المقبلة في تحول إستراتيجي غير مسبوق، وفي محاولة لمواكبة التغيرات الجذرية التي طرأت على ساحات القتال الحديثة، وفقا لتقرير نشرته مجلة ناشيونال إنترست.

وبحسب المجلة، فإن هذا الرقم الضخم قد لا يكون كافيا في حال اندلاع صراع بين القوى الكبرى، إذ تشير التقديرات إلى أن الصين قادرة على تصنيع أكثر من 8 ملايين طائرة سنويا، في حين تنتج روسيا وأوكرانيا نحو 4 ملايين لكل منهما.

وحاليا، لا يتجاوز إنتاج القاعدة الصناعية الدفاعية الأميركية 50 ألف طائرة مسيّرة سنويا، مما يعني أن التوسع المطلوب أشبه بثورة صناعية جديدة.

ويخطط الجيش الأميركي للتعامل مع هذه النوعية من الطائرات كما يتعامل مع الذخائر بحيث تكون رخيصة وقابلة للاستهلاك، خلافا للطائرات عالية الكلفة مثل "بريداتور" و"ريبر" التي ميّزت حقبة "الحرب على الإرهاب".

HOHENFELS, GERMANY - FEBRUARY 04: U.S. Army Infantry soldiers prepare to fly TS-M800 quadcopter drones armed with fake styrofoam bomblets during the Combined Resolve 25-1 military exercises at the Hohenfels Training Area in Bavaria on February 4, 2025 near Hohenfels, Germany. The exercises are giving soldiers training and testing experience with different kinds of drones, tactics and new equipment. The ongoing war in Ukraine, where drones are more numerous and are having more effect than in any previous large-scale military conflict, has accelerated drone development, integration and deployment in the U.S. military. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)
طائرات مسيرة رباعية المراوح (كواد كابتر) أميركية مزودة بقنابل بلاستيكية وهمية خلال مناورات عسكرية (غيتي)

وترى المجلة أن هذا التوجه يستند إلى دروس حرب أوكرانيا، حيث لعبت الطائرات الصغيرة دورا محوريا في الاستطلاع وتوجيه النيران وحتى تنفيذ الهجمات.

ولتحقيق هذا الهدف، أطلق الجيش برنامجا صناعيا مبتكرا تحت اسم "سكاي فاوندري"، يهدف إلى بناء سلسلة توريد محلية قادرة على إنتاج المحركات والبطاريات والدوائر الإلكترونية والمستشعرات، بعيدا عن الاعتماد على الصين التي تهيمن حاليا على مكونات أساسية في هذه الصناعة، وذلك لتأمين قدرة إنتاجية ضخمة يمكن تفعيلها فورا في حالات الطوارئ.

ورغم الطموح الكبير، تواجه الخطة عقبات معقدة، أبرزها الوقت اللازم لتجهيز خطوط الإنتاج، إضافة إلى هشاشة سلاسل التوريد الحالية. كما أن اعتبار الطائرات المسيّرة "قابلة للاستهلاك" يعني استعداد الجيش لخسائر ضخمة في حال اندلاع حرب عالية الكثافة، مما يفرض الحاجة إلى إنتاج مستمر لتعويض المفقود.

إلى جانب ذلك، يعمل الجيش على تطوير وسائل دفاعية ضد الطائرات المعادية، تشمل الشباك القاذفة، والأدوات الكهرومغناطيسية، والمتفجرات الموجهة، في محاولة لمواجهة التهديد المتزايد لهذه الأنظمة.

وبحسب المجلة الأميركية فإنه حتى لو نجح الجيش في بلوغ هدفه الطموح، فإن التفوق ليس مضمونا، فالصين تمتلك قاعدة صناعية هائلة، وقدرتها على تحويل الطائرات المدنية إلى عسكرية تمنحها أفضلية واضحة. ومع ذلك، فإن بناء منظومة إنتاج مرنة ومتكاملة قد يمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على الصمود والمناورة في أي مواجهة مستقبلية.

المصدر: ناشونال إنترست

