أستراليا.. القبض على عرّافة استولت على 70 مليون دولار بالاحتيال

أعلنت الشرطة في أستراليا القبض على عرافة تبلغ من العمر 53 عاما، وتدّعي أنها خبيرة في "فنج شوي"، وهي فلسفة صينية تعني فن التناغم مع الفضاء المحيط وتدفقات الطاقة من خلال البيئة، بتهمة الاستيلاء على ملايين الدولارات من عملاء ضعفاء عبر الاحتيال بمدينة سيدني.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن المرأة استغلت عملاء ضعفاء من الجالية الفيتنامية عبر إقناعهم بالحصول على قروض مالية، بناء على تنبؤاتها بوجود ملياردير في مستقبلهم، وكانت تأخذ جزءا من تلك الأموال لنفسها.

كما ألقي القبض على امرأة ثانية تبلغ من العمر 25 عاما بتهمة مساعدة المرأة الأكبر سنا في إدارة مخطط الاحتيال، الذي قدرت الشرطة قيمته بـ70 مليون دولار أسترالي (46 مليون دولار أميركي).

وأوضحت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على المرأتين في منزل بمدينة سيدني، حيث صادرت أيضا وثائق مالية وهواتف محمولة وأجهزة إلكترونية أخرى وحقائب يد فاخرة، بالإضافة إلى سبيكة ذهب تزن 40 غراما بقيمة 10 آلاف دولار أميركي ورقائق كازينو بقيمة 6600 دولار أميركي.