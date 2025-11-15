8 قتلى في نزاع عشائري جنوب شرقي العراق

قُتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب 9 آخرون فجر اليوم السبت في نزاع عشائري مسلح اندلع بين أفراد من عشيرة واحدة إثر خلاف على أرض زراعية في محافظة واسط جنوب شرقي العراق.

وقال مسؤول في الشرطة لوكالة الصحافة الفرنسية -فضّل عدم الكشف عن هويته- إن المواجهة اندلعت عند الساعة الخامسة صباحا في قرية خشان الواقعة على بعد نحو 65 كيلومترا جنوب مدينة الكوت.

وأوضح المسؤول الأمني أن الطرفين استخدما أسلحة خفيفة ومتوسطة خلال الاشتباك.

وأضاف أن قوات الأمن طوقت القرية في محاولة لاحتواء التوتر "لكن النزاع لم يُحسم بعد".

وكانت العاصمة بغداد قد شهدت في سبتمبر/أيلول الماضي نزاعا عشائريا مشابها أسفر عن مقتل 6 أشخاص -بينهم 4 عناصر أمن- على خلفية خلاف بين عشيرتين بشأن تعرفة مولد كهربائي.

وشهد العراق على مدى عقود حروبا وعنفا طائفيا ومعارك، بينها الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 وسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد بين 2014 و2017.

وخلّفت هذه النزاعات مئات الآلاف من القتلى، وانتشرت على مدى سنين أسلحة خفيفة وثقيلة في البلد الذي يشهد اليوم استقرارا نسبيا، لكن لا تزال تكثر فيه الصراعات العشائرية وتصفية الحسابات السياسية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.