مقتل 7 وإصابة 27 في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية

لقي 7 أشخاص، على الأقل، حتفهم وأصيب 27 عندما انفجرت كمية كبيرة من المتفجرات في مركز للشرطة في الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير.

وكان قد ضُبطت هذه المتفجرات في إطار عملية أمنية واسعة النطاق قبل أيام.

ونقلت قناة (إن دي تي في) عن مصادر هندية قولها، إن معظم القتلى من رجال الشرطة ومسؤولي فريق الطب الشرعي الذين كانوا يفحصون المتفجرات في مركز الشرطة.

وأضافت القناة أن من المرجح ارتفاع عدد القتلى، حيث لا يزال 5 من المصابين في حالة خطرة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من سبب الانفجار. ولم ترد شرطة جامو وكشمير فورا على طلبات رويترز.