مقتل 4 عناصر أمن بهجوم مسلح شمال شرق نيجيريا

قُتل 4 من قوات الأمن في نيجيريا، اليوم السبت، بكمين نصبه مسلحون في تنظيم الدولة الإسلامية، شمال شرق نيجيريا، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري وتقرير أمني للأمم المتحدة.

وأطلق عناصر في تنظيم الدولة غرب أفريقيا (إيسواب) النار من أسلحة ثقيلة على قافلة دراجات نارية -تضم جنودا وعناصر في مجموعة للدفاع الذاتي وصيادين محليين- كانت تقوم بدورية قرب قرية واجيركو في منطقة دامبوا بولاية بورنو، بحسب المصدرين.

وتأتي الواقعة في إطار سلسلة هجمات نفذها تنظيم الدولة في غرب أفريقيا واستهدفت قوات الأمن النيجيرية.

وتناقلت وكالات إنسانية في المنطقة تقريرا للأمم المتحدة عن الوضع، اطلعت عليه الفرنسية، وأورد الأرقام نفسها، لافتا إلى أن المسلحين استولوا على 17 دراجة نارية، وأفاد هذا التقرير بفقدان عدد من الجنود.

ويُؤكد هذا الهجوم التهديد الذي يُشكله تنظيم الدولة في غرب أفريقيا على المنطقة، رغم نزاع يخوضه مع جماعة بوكو حرام المنافسة للسيطرة على المناطق المحيطة ببحيرة تشاد.

ونشأت "إيسواب" من انقسام في بوكو حرام في 2016 وأصبحت الجماعة المهيمنة في شمال شرق نيجيريا وتستهدف في المقام الأول قواعد عسكرية وتنصب كمائن للقوات العسكرية.

وقتلت بوكو حرام، الأحد الماضي، نحو 200 مقاتل من تنظيم الدولة في غرب أفريقيا بكمين على ضفاف البحيرة، بحسب مصادر استخباراتية ومليشيات مُناهضة للمسلحين.

وأدى التمرد المسلح منذ عام 2009 إلى مقتل أكثر من 40 ألف شخص ونزوح نحو مليونين في شمال شرق نيجيريا.

وامتد إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة، ما أدى إلى إنشاء قوة عسكرية إقليمية لمحاربته.