مظاهرة تندد بإسرائيل قبيل مباراة للمنتخب الفلسطيني في إقليم الباسك

شهدت مدينة بلباو شمال إسبانيا مظاهرة حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني قبل ساعات من مباراة ودية بين منتخبي إقليم الباسك وفلسطين في ملعب سان ماميس.

وطالب المتظاهرون بوقف الإبادة التي تستمر إسرائيل في ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني، وشددوا على ضرورة ملاحقة جميع الضالعين والمتواطئين في ارتكابها.

كما طالبوا بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والانسحاب غير المشروط من جميع الأراضي المحتلة.

ودعا المتظاهرون لمقاطعة إسرائيل وداعميها، وتمكين الفلسطينيين من حقهم المشروع في دولة مستقلة كاملة السيادة.

وأكدت السلطات المحلية أن المظاهرة نالت التصاريح اللازمة وأن شرطة إقليم الباسك سترافقها لضمان سيرها في أجواء سلمية.

وقد حظي المنتخب الفلسطيني بحفاوة بالغة منذ وصوله إلى مدينة بلباو ورافقه حضور جماهيري لافت خلال تدريباته السابقة للمباراة.

وقال مراسل الجزيرة من بلباو لطفي المسعودي إن هذه المظاهرة دعت إليها منظمات حقوقية في إقليم الباسك من أجل المطالبة بدولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف المراسل أن المنظمين يعتبرون هذه المظاهرة نقطة التقاء بين الشعبين بما أن هناك نزعة للاستقلال في الإقليم.