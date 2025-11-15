أوكرانيا تقصف منشأة حيوية قرب موسكو وروسيا تسقط 25 مسيّرة

أعلنت أوكرانيا -اليوم السبت- أنها استهدفت مصفاة نفط روسية في منطقة قرب موسكو، وذلك غداة هجوم روسي كبير على العاصمة كييف.

وقال الجيش الأوكراني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه قصف مصفاة ريازان النفطية الروسية وإنه رصد انفجارات متعددة وحريقا كبيرا في الموقع.

وأضاف أن ذلك يأتي "في إطار جهوده للحد من قدرة العدو على تنفيذ ضربات بالصواريخ والقنابل".

وتقع مصفاة ريازان على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي موسكو.

وتواصل أوكرانيا شن ضربات بطائرات مسيّرة في الداخل الروسي، وعلى مصافي النفط الروسية بشكل منتظم، في محاولة لإضعاف قدرة موسكو على تمويل الحرب التي بدأتها في فبراير/شباط 2022.

تصعيد في الهجمات الروسية على أوكرانيا بالمسيرات والقنابل الانزلاقية والصواريخ.. مراسل الجزيرة تامر الصمادي يرصد التطورات الميدانية من خاركيف#الأخبار pic.twitter.com/AU8FoRvcw3 — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 15, 2025

إسقاط 25 مسيّرة أوكرانية

بالمقابل، قال حاكم ريازان بافيل مالكوف إنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 25 مسيّرة أوكرانية فوق المنطقة خلال الليل.

وأضاف، في منشور على تليغرام، أنّ "سقوط الحطام تسبّب في اندلاع حريق في مقرّ إحدى الشركات".

وجاء الهجوم الأوكراني الجديد، غداة تنفيذ روسيا ضربات على مبانٍ سكنية في أنحاء العاصمة الأوكرانية، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، وفقا لأحدث حصيلة.

وقال مسؤولون في منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا، إنّ هجوما بمسيّرة روسية -اليوم السبت- أدّى إلى إصابة 5 أشخاص في مدينة نيكوبول، مشيرين إلى أن إصابة أحدهم خطيرة.

وتقع نيكوبول على نهر دنيبرو الذي يشكّل خط مواجهة مع القوات الروسية.

وعلى الضفة الأخرى من النهر، قال يفغيني باليتسكي وهو مسؤول عيّنته موسكو، إنّ مسيّرة أوكرانية ضربت خطوط الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 44 ألف مشترك.