أوكرانيا تقصف منشأة حيوية قرب موسكو وروسيا تسقط 25 مسيّرة

المصدر: حساب NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 @NOELreports على إكس قال الجيش الأوكراني اليوم السبت إنه قصف مصفاة ريازان النفطية الروسية Ryazan’s oil refinery was hit again overnight. Locals heard over ten explosions and a large fire broke out near the site. This refinery is one of Russia’s top five and a key fuel supplier for several regions. It’s been targeted at least five times now. https://x.com/NOELreports/status/1989645519195689204?s=20
الجيش الأوكراني يؤكد أنه رصد انفجارات متعددة وحريقا في موقع المصفاة (التواصل الاجتماعي)
Published On 15/11/2025
آخر تحديث: 21:23 (توقيت مكة)

أعلنت أوكرانيا -اليوم السبت- أنها استهدفت مصفاة نفط روسية في منطقة قرب موسكو، وذلك غداة هجوم روسي كبير على العاصمة كييف.

وقال الجيش الأوكراني، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه قصف مصفاة ريازان النفطية الروسية وإنه رصد انفجارات متعددة وحريقا كبيرا في الموقع.

وأضاف أن ذلك يأتي "في إطار جهوده للحد من قدرة العدو على تنفيذ ضربات بالصواريخ والقنابل".

وتقع مصفاة ريازان على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرقي موسكو.

وتواصل أوكرانيا شن ضربات بطائرات مسيّرة في الداخل الروسي، وعلى مصافي النفط الروسية بشكل منتظم، في محاولة لإضعاف قدرة موسكو على تمويل الحرب التي بدأتها في فبراير/شباط 2022.

إسقاط 25 مسيّرة أوكرانية

بالمقابل، قال حاكم ريازان بافيل مالكوف إنّ الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 25 مسيّرة أوكرانية فوق المنطقة خلال الليل.

وأضاف، في منشور على تليغرام، أنّ "سقوط الحطام تسبّب في اندلاع حريق في مقرّ إحدى الشركات".

وجاء الهجوم الأوكراني الجديد، غداة تنفيذ روسيا ضربات على مبانٍ سكنية في أنحاء العاصمة الأوكرانية، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص، وفقا لأحدث حصيلة.

وقال مسؤولون في منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا، إنّ هجوما بمسيّرة روسية -اليوم السبت- أدّى إلى إصابة 5 أشخاص في مدينة نيكوبول، مشيرين إلى أن إصابة أحدهم خطيرة.

وتقع نيكوبول على نهر دنيبرو الذي يشكّل خط مواجهة مع القوات الروسية.

وعلى الضفة الأخرى من النهر، قال يفغيني باليتسكي وهو مسؤول عيّنته موسكو، إنّ مسيّرة أوكرانية ضربت خطوط الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن حوالي 44 ألف مشترك.

المصدر: وكالات

