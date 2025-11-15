اعتقالات بالضفة والاحتلال يحاصر آلاف الفلسطينيين بالبلدة القديمة في الخليل

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، اعتقل خلالها 15 فلسطينيا، عقب دهم منازل وتفتيشها وتحطيم محتويات بعضها.

كما فرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على الأحياء المحيطة بالبلدة القديمة في الخليل جنوب الضفة، تمهيدا لاحتفالات المستوطنين بما يسمى "عيد سبت سارة" اليوم، مما أدى إلى شل حركة نحو أربعة آلاف فلسطيني.

ونصب المستوطنون خياما في طرقات البلدة القديمة وساحة الحرم الإبراهيمي استعدادا لمبيت آلاف المستوطنين، فيما أغلقت قوات الاحتلال مداخل المنازل القريبة من الحرم وضيقت على تحركات السكان.

كما أغلقت الحرم الإبراهيمي بالكامل أمام المسلمين خلال الاحتفال وسط مخاوف فلسطينية من تكرار اعتداءات المستوطنين التي رافقت هذا الحدث في الأعوام الماضية مع تزايد تدفقهم منذ صباح أمس.

اعتقالات

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين بينهم أسرى محررون خلال اقتحامها مناطق متفرقة من الضفة.

وقد تركزت الاقتحامات في مخيم عسكر القديم وبلدتي مادما وبيت فوريك قضاء مدينة نابلس، كما نفذت قوات الاحتلال حملة أخرى في مدينة قلقيلية، ومدينة دورا جنوب الخليل، أسفرت عن اعتقال عدد من الشبان بعد التنكيل بهم.

كما اقتحمت آليات الاحتلال مدينة رام الله وعددا من أحياء مدينة البيرة وسط الضفة.

وفي مخيم عسكر القديم، اعتقلت قوات إسرائيلية 3 شبان عقب اقتحام المخيم ودهم منازلهم.

وفي قرية مادما جنوب المدينة، اعتقلت قوات إسرائيلية 3 شبان بعد اقتحام البلدة ودهم منازلهم.

وفي بلدة بيت فوريك شرق نابلس، اعتقل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا بعد مداهمة منزل عائلته في البلدة.

وفي مدينة قلقيلية شمالي الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي 6 شبان، بينهم شقيقان، بعد اقتحام حي كفر سابا بالمدينة، ودهم منازلهم، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

إعلان

وفي بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، اعتقلت قوات إسرائيلية شابين اثنين عقب اقتحام البلدة وإطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بحسب مصادر محلية للأناضول.

وخلال عامي الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتي بدأت في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن 1072 فلسطينيا، وأصاب نحو 10 آلاف، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني بينهم 1600 طفل.