عائلة الناشط علاء عبد الفتاح تقول إن السلطات المصرية منعته من السفر

أعلنت سناء سيف شقيقة الناشط المصري علاء عبد الفتاح، أن السلطات المصرية منعت شقيقها من السفر أثناء وجوده في مطار القاهرة متجها إلى بريطانيا، دون أن يصدر تعليق فوري من القاهرة بهذا الشأن.

وكان عبد الفتاح يعتزم السفر إلى بريطانيا التي يحمل جنسيتها لتسلم جائزة ماغنيتسكي لحقوق الإنسان. وأوضحت سيف أثناء تسلمها الجائزة نيابة عن شقيقها أمس الجمعة، أنه تم إيقاف علاء الثلاثاء الماضي عند مراقبة الجوازات ومنعه من المغادرة.

وأُطلق سراح عبد الفتاح في سبتمبر/أيلول الماضي بموجب عفو رئاسي بعد فترة سجن قضى خلالها نحو 10 سنوات. كما أمرت محكمة جنايات القاهرة في يوليو/تموز الماضي بشطب اسمه من قائمة الكيانات الإرهابية، وفق قرار يعتمد على تحريات قضائية.

ولم تقدم الأسرة أو محامي عبد الفتاح أي تفاصيل إضافية حول أسباب منع السفر.

ويُعد علاء عبد الفتاح من أبرز رموز ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وقد أمضى معظم العقد الماضي بين السجون، حيث أُوقف آخر مرة في عام 2019، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية تتعلق بمشاركة منشور على فيسبوك يتحدث عن عنف الشرطة.

وكان عبد الفتاح قد اعتقل عام 2014 لمشاركته في "تظاهرة غير مصرح بها وبتهمة الاعتداء على ضابط شرطة"، ثم أفرج عنه لفترة وجيزة عام 2019 قبل أن يعتقل مجددا.