5 دول أوروبية في الناتو تتعهد بالتصدي لـ"تهديدات هجينة"

تعهد وزراء دفاع 5 دول أوروبية منضوية في حلف شمال الأطلسي (ناتو) بتعزيز التعاون لمواجهة انتهاك مسيّرات لمجالات جوية و"تهديدات هجينة" أخرى، على غرار الهجمات السيبرانية، وذلك عقب اجتماع عُقد في العاصمة الألمانية برلين أمس الجمعة.

وأكدت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبولندا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى ممثلة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس "دعمها الراسخ" لأوكرانيا في مواجهتها "الغزو الروسي"، والتزامها بتعزيز جيوشها، وفق تعبيرها.

وتعهدوا بتكثيف التعاون الصناعي مع أوكرانيا و"دمج الصناعة الدفاعية الأوكرانية في المبادرات الأوروبية وسلاسل القيمة".

وقال الحلفاء في بيان مشترك "سنكثف تعاوننا في مواجهة تهديدات هجينة للحلفاء، بما في ذلك التصدي للتحديات التي تشكلها المسيّرات والهجمات السيبرانية والمعلومات المضللة".

وسيشمل ذلك، وفق الحلفاء، استكشاف تدابير دفاعية على غرار الأنظمة الدفاعية المضادة للمسيّرات، إضافة إلى تعزيز تبادل المعلومات بين الحلفاء الأوروبيين.

وتعهد الوزراء أيضا بالتركيز على تحقيق أهداف القدرات العسكرية لدولهم ضمن حلف الناتو وتعزيز صناعاتهم الدفاعية.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن "العدوان الروسي يتزايد. الحرب في أوكرانيا ما زالت مستمرة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحض "وهي محقّة في ذلك، الدول الأوروبية على بذل مزيد من الجهود وزيادة الإنفاق الدفاعي".

وأضاف "لا يخطئ أحد، نحن في عصر تهديد جديد وهذا الأمر يتطلب عصر دفاع جديدا".

واتهمت دول أوروبية مرارا روسيا بشن حرب "هجينة"، أي حرب غير تقليدية إلى حد كبير، يمكن أن تشمل أعمال تخريب وحملات تضليل إعلامي وغيرها من الهجمات المسببة لاضطرابات.

كذلك وردت إفادات عن رصد مسيّرات عدة في أجواء مطارات ومواقع عسكرية حساسة بأنحاء أوروبا في الأشهر الأخيرة، وقد اتهم قادة أوروبيون روسيا بتدبير هذه العمليات، غير أن موسكو رفضت الاتهامات.

وتأثرت مطارات عدة بهذه العمليات لا سيما في بلجيكا والدانمارك وألمانيا والنروج وبولندا.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عقب الاجتماع إن مثل هذه الأفعال ترمي إلى "صرف الانتباه عن مشاكل (روسيا)… وفي الوقت نفسه محاولة زعزعة استقرار مجتمعاتنا وتخويفها".