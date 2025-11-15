حريق غابات بكاليفورنيا ومخاطر فيضانات في لوس أنجلوس

اندلع حريق غابات سريع الانتشار في ولاية كاليفورنيا الأميركية، في وقت تواجه مدينة لوس أنجلوس عواصف متتالية قد تؤدي إلى حدوث فيضانات وانهيارات طينية في مناطق دمرتها حرائق غابات في يناير/كانون الثاني الماضي.

وقد بدا الحريق الجديد الذي أطلق عليه اسم "باك فاير" الخميس في أحراش مقاطعة مونو على بعد نحو 241 كيلومترا جنوب شرقي ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا.

وقالت الإدارة إن الحريق الذي التهم نحو 3400 فدان حتى أمس الجمعة، ألحق أضرارا بما يصل إلى 15 مبنى وأجبر 1400 شخص على الإخلاء.

وقال برنت غيليسبي المسؤول في مقاطعة مونو، إن السلطات سمحت لمعظم الناس بالعودة إلى منازلهم.

ويقول خبراء أرصاد إن الأمطار الغزيرة التي تتدفق جنوبا من منطقة سان فرانسيسكو قد تساعد رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق.

وقالت هيذر زهر خبيرة الأرصاد في "أكيو ويذر" إن من المتوقع أن تندمج العاصفة التي جلبت أمطارا معتدلة إلى منطقة لوس أنجلوس مع طقس مماثل يتجه شرقا قبالة المحيط الهادئ يومي السبت والأحد.

وأوضحت قائلة "إنها نفس العاصفة التي تسببت في فوضى في التنقل في سان فرانسيسكو يوم الخميس، لكنها تشهد تغيرا سريعا… ستشهد لوس أنجلوس بعض الأمطار".

وأضافت "بحلول السبت، سيشهد جنوب كاليفورنيا هطول أمطار غزيرة".

وتهدد الفيضانات المحتملة بانهيارات طينية في الأراضي التي تعرضت لحرائق في يناير/كانون الثاني، والتي كانت واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي ضربت مقاطعة لوس أنجلوس.

وقالت زهر "ستكون هناك فيضانات وسيول وانهيارات طينية. هذه بالتأكيد مشكلة كبيرة".

وكانت حرائق إيتون وباليسيدس في يناير/كانون الثاني قد تسببت في مقتل نحو 30 شخصا ودمرت أو ألحقت أضرارا بأكثر من 16 ألف منزل وشركة. وجرى إجلاء ما يصل إلى 180 ألف شخص.

وتقدر أكيو ويذر الأضرار والخسائر الاقتصادية الناجمة عنها بما يصل إلى 250 مليار دولار.