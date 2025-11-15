تحديد موقع إطلاق الصواريخ على المزة بدمشق والتحقيقات مستمرة

عثرت وزارة الدفاع السورية، الليلة الماضية، على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استخدمت في الهجوم الذي وقع بالعاصمة دمشق بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة، لم يعرف من أطلقها حتى الآن.

وأفادت قناة الإخبارية السورية الرسمية، بأن وزارة الدفاع عثرت على أجهزة عسكرية بدائية الصنع استُخدمت خلال إطلاق صاروخين من نوع كاتيوشا على حي المزة 86 بالعاصمة دمشق.

كما نقلت القناة عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، أن عناصر الأجهزة المختصة تمكنت من العثور على موقع إطلاق الصواريخ نحو حي المزة 86.

وقالت إن فريقا عسكريا مختصا تمكن من خلال دراسة زوايا السقوط وتجمع الصواريخ من اكتشاف مكان إطلاقها، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

ومساء الجمعة، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر عسكري أن الهجوم الذي استهدف منزلا في منطقة المزة بدمشق وأسفر عن إصابة سيدة سورية وأضرار مادية، نفذ بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة.

وأشار إلى أن الجهات التي تقف خلف الاستهداف ما زالت مجهولة، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

ولفت المصدر، إلى أن الوزارات المختصة تبذل "جهودا كبيرة لمتابعة حيثيات الهجوم الغادر"، لوضع الرأي العام في التفاصيل.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول النظام السابق ممن يثيرون قلاقل أمنية.