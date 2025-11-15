اليابان تحتج رسميا على الصين بعد تجاذبات بشأن تايوان

أعربت اليابان، اليوم السبت، عن احتجاجها على تحذير الصين لمواطنيها من زيارة اليابان، في ظل الخلاف المتصاعد بين البلدين بشأن تصريحات رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة المتعلقة بتايوان.

وقدمت طوكيو احتجاجا رسميا لبكين، وحثّ كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، الحكومة الصينية على "اتخاذ إجراءات ملائمة"، مشيرا إلى أن اليابان نقلت موقفها إلى الجانب الصيني بشكل واضح. ولم تكشف التصريحات عن تفاصيل هذه الإجراءات.

وقال كيهارا للصحفيين إن الاختلافات بين الجانبين تجعل الحفاظ على التواصل متعدد المستويات أمرا ضروريا لتفادي المزيد من التوتر، وفق ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وكان مسؤول السياسات في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، تاكايوكي كوباياشي، قد دعا في وقت سابق اليوم إلى الرد بهدوء على التحذير الصيني، مؤكدا أهمية الحفاظ على علاقات بَناءة ومستقرة مع بكين. وأضاف أنه يسعى لمعرفة الأسباب التي دفعت الصين لإصدار هذا التحذير الجديد.

وكانت وزارة الخارجية الصينية قد دعت رعاياها إلى الامتناع عن زيارة اليابان، على خلفية تصريحات لرئيسة الوزراء الجديدة ساناي تاكايشي قالت فيها إن أي هجوم صيني على تايوان قد يشكل "وضعا يهدد البقاء"، وقد يستدعي ردا عسكريا من طوكيو، ما أثار خلافا دبلوماسيا.

وتنظر الصين إلى تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، بوصفها جزءا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها، بينما ترفض تايبيه هذه المطالب.

وتبعد الجزيرة نحو 110 كيلومترات فقط عن البر الياباني، ما يجعل تطورات الملف حساسا بالنسبة لطوكيو.