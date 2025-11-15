بوتين ونتنياهو يبحثان هاتفيا الوضع في الشرق الأوسط

قال الكرملين اليوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في غزة والبرنامج النووي الإيراني وسوريا.

وأوقف اتفاق وقف النار إبادة إسرائيلية بغزة بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

لكن إسرائيل تخرق يوميا الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى فلسطينيين، بينما التزمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ببنود الاتفاق ودعت إلى إلزام تل أبيب بتطبيقها.