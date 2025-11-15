العراق: الاعتراضات على الانتخابات لن تؤثر في النتائج الأولية

قال المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، حسن سلمان، اليوم السبت، إن جميع الاعتراضات المقدمة بشأن نتائج الاقتراع الحالية تُعد شكاوى أولية وليست طعونا قانونية، مؤكدا أنها لا تؤثر في النتائج الأولية المعلنة.

وأوضح سلمان، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، أن ما تتلقاه المفوضية حاليا "يصنف ضمن الشكاوى فقط"، مشيرا إلى أنه لا يسمح قانونا بتقديم الطعون على النتائج الأولية قبل المصادقة.

وبيّن أن الشكاوى تقسم إلى 3 مستويات أولها الشكاوى الصفراء وهي بسيطة وتُرفض شكلا، والثانية الخضراء وتتطلّب تحقيقا ويُبت فيها خلال 72 ساعة، والأخيرة وهي الحمراء وقد تؤثر في النتائج، لكن المفوضية لم تسجل حتى الآن أي شكوى من هذا النوع.

وأشار سلمان إلى أن عملية تسوية الشكاوى في هذه الدورة قد تكون أسرع من الدورات السابقة، مرجحا حسمها خلال الأسبوع المقبل.

وعن مراكز الاقتراع التي لم ترسل نتائجها بعد، أوضح أن الأمر يعود إلى أسباب فنية محدودة، مؤكدا أن عددها قليل ولا يمثل نسبة مؤثرة في النتائج.

مسار قانوني

أما بشأن المسار القانوني بعد إعلان النتائج النهائية، فأكد أن النتائج بعد مصادقة مجلس المفوضين تكون قابلة للطعن لمدة يوم واحد فقط من تاريخ الإعلان، في حين تستمر فترة تقديم الطعون 3 أيام. وينظر مجلس المفوضين في الطعون خلال 7 أيام، على أن تحيل الهيئة القضائية للانتخابات الطعون المقدمة إليها إلى المفوضية قبل إصدار قراراتها.

وكان العراق قد أجرى الثلاثاء انتخابات برلمانية، حيث أظهرت النتائج الأولية تقدم ائتلاف الإعمار والتنمية بزعامة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بما يمنحه أفضلية في تشكيل الحكومة المقبلة.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 56.11% وخاضها 7743 مرشحا تنافسوا على 329 مقعدا في مجلس النواب، الذي يتولى انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة.

ورجّحت مفوضية الانتخابات إعلان النتائج النهائية الأسبوع المقبل دون تحديد يوم محدد.

وتجدر الإشارة إلى أن الدورة الحالية للبرلمان العراقي بدأت في 9 يناير/كانون الثاني 2022، وتنتهي بعد 4 أعوام، على أن تُجرى الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة وفق القانون.