الصين تحذر رعاياها من السفر إلى اليابان

حذّرت الصين رعاياها الجمعة من السفر إلى اليابان، بعد أيام من تقاذف الانتقادات واستدعاء السفراء بين البلدين عقب تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية الجديدة بشأن هجوم افتراضي على تايوان.

وفُسرت تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة ساناي تاكايتشي في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على أنها تلميح إلى أن أي هجوم صيني على الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والواقعة على بُعد 100 كيلومتر فقط من أقرب جزيرة يابانية، قد يستدعي تدخلا عسكريا من طوكيو.

وأعلنت بكين أمس الجمعة أنها استدعت السفير الياباني لديها للاحتجاج، بينما قالت طوكيو إنها استدعت السفير الصيني إثر منشور "غير لائق" على الإنترنت حذف لاحقا.

وشددت اليابان على أن موقفها من تايوان لم يتغير.

استفزازية صارخة

وحذرت سفارة بكين لدى اليابان، في منشور على تطبيق "وي تشات" في وقت متأخر الجمعة، الرعايا الصينيين من السفر إلى اليابان.

وجاء في المنشور أن "القادة اليابانيين أدلوا مؤخرا بتصريحات استفزازية صارخة بشأن تايوان، مما أضر بشدة بأجواء التبادلات بين الشعبين".

وأضاف أن الوضع يشكل "مخاطر جسيمة على السلامة الشخصية وحياة المواطنين الصينيين في اليابان".

وتابع "تذكّر وزارة الخارجية والسفارة والقنصليات الصينية في اليابان، المواطنين الصينيين رسميا بتجنب السفر إلى اليابان في المستقبل القريب".

وتصر بكين على أن تايوان التي احتلتها اليابان لعقود حتى عام 1945، هي جزء من أراضيها ولا تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها.