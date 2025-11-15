مصر تدعو لهدنة إنسانية شاملة في السودان

دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي، إلى إرساء هدنة إنسانية بالسودان في الوقت الذي تحتدم فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على عدة جبهات.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن عبد العاطي شدد في اتصاله مع مستشار الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، اليوم السبت، على أهمية تنفيذ بيان الآلية الرباعية بشأن السودان بجميع بنوده، بما في ذلك "تحقيق هدنة إنسانية شاملة تمهيدا لإطلاق عملية سياسية مستدامة تضمن وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها الوطنية".

وقد زار وزير الخارجية المصري مدينة بورتسودان يوم الثلاثاء الماضي حيث أجرى مباحثات بشأن التطورات الأخيرة وأكد دعم بلاده وحدة السودان واستقراره.

وكانت الآلية الرباعية التي تضم مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة قد دعت في 12 سبتمبر/أيلول الماضي إلى هدنة إنسانية أولية في السودان لمدة 3 أشهر للسماح بدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع مناطق البلاد.

وفي 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على الانضمام إلى الهدنة الإنسانية، لكن رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان جدد، أمس الجمعة، رفضه أي هدنة أو سلام مع تلك القوات ما لم تلق سلاحها.

وتحتدم المعارك حاليا في إقليم كردفان بعدما سيطرت قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مدينة الفاشر بإقليم دارفور، وارتكبت مجازر بحق المدنيين، وفقا لما وثقته مؤسسات محلية ودولية.

وتتعمق المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.