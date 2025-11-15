قطر تؤكد دعمها وحدة السودان وتستنكر الفظائع في الفاشر

أكدت دولة قطر موقفها الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، معربة عن صدمتها واستنكارها للفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع مؤخرا في مدينة الفاشر بإقليم دارفور.

جاء ذلك في البيان الذي ألقته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف هند بنت عبد الرحمن المفتاح خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن التطورات الأخيرة في مدينة الفاشر التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع الشهر الماضي.

وأكدت المندوبة القطرية حرص بلادها على حماية حقوق الشعب السوداني ورفض كل أشكال التدخل في شؤون السودان الداخلية.

وقالت إن "الوقت قد حان كي ينتبه العالم إلى هذه المأساة الإنسانية ويعمل بجدية لإنهائها، فكل يوم يمضي تتكشف فيه المزيد من الفظائع التي يدفع ثمنها الأبرياء من المدنيين، كما حدث في الفاشر وما حولها".

ودعت المندوبة القطرية إلى وقف الانتهاكات والجرائم بحق الشعب السوداني ومحاسبة مرتكبيها.

وقد اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام جلسته الاستثنائية أمس الجمعة، بالإجماع قرارا يقضي بتشكيل بعثة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وكلف المجلس المحققين بالسعي لتحديد هويات جميع المتورطين في الفظائع التي ارتكبت في الفاشر للمساعدة في جلبهم أمام العدالة.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وتتعمق المعاناة الإنسانية في السودان جراء الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.