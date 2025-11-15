الرئيس اللبناني: سنشكو إسرائيل لمجلس الأمن لبنائها جدارا على الحدود

أعلنت الرئاسة اللبنانية -اليوم السبت- أن لبنان سيتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لبنائها جدارا إسمنتيا على حدود لبنان الجنوبية يتخطى "الخط الأزرق".

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها انتهاك للقرار 1701، مؤكدا أن الجدار الخرساني الإسرائيلي يمنع وصول السكان إلى نحو 4 آلاف متر مربع من أراضي البلاد.

والخط الأزرق هو خط رسمته الأمم المتحدة، ويفصل لبنان عن إسرائيل وهضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل. وانسحبت القوات الإسرائيلية إلى الخط الأزرق عند مغادرتها جنوب لبنان في عام 2000.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023 اندلعت مواجهات حدودية مسلحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حولتها تل أبيب في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا وخلفت دمارا كبيرا بلبنان.

ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

وأمس الجمعة، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن الجدار الخرساني الذي أقامه الجيش الإسرائيلي، منع السكان المحليين من الوصول إلى مساحة تفوق 4 آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية.

وأضاف دوجاريك، نقلا عن قوات حفظ السلام (يونيفيل) التي أجرت مسحا للمنطقة، أن جزءا من جدار آخر يتجاوز الخط الأزرق يجري تشييده شرقي يارون. وقال إن يونيفيل أبلغت الجيش الإسرائيلي بالنتائج التي توصلت إليها وطلبت إزالة الجدار.

وذكرت يونيفيل في بيان منفصل "وجود إسرائيل في الأراضي اللبنانية وأعمال البناء التي تجريها هناك يشكلان انتهاكا لقرار مجلس الأمن 1701 ولسيادة لبنان وسلامة أراضيه".