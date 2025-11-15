الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية في السودان تتطلب دعما عاجلا

دعا توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان، مؤكدا أن الدعم الحالي أقل بكثير من المطلوب لمساعدة المدنيين المتضررين.

وقال فليتشر في لقاء مع الجزيرة إن دارفور أصبحت "عاصمة العالم في المعاناة الإنسانية"، مؤكدا أن ما يقدمه العالم حتى الآن غير كاف لإنهاء الأزمة.

وحذر فليتشر من استمرار الجرائم والانتهاكات ضد المدنيين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والسودان بشكل عام، بما في ذلك استخدام العنف الجنسي كسلاح حرب.

وناشد المجتمع الدولي محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وإنهاء الممارسات التي تهدد حياة السكان المدنيين.

أوضح فليتشر أن الوضع يتطلب تأهيل وتأمين الطرق التي يستخدمها النازحون للهروب من مناطق النزاع في الفاشر والمناطق المجاورة، موضحا أن الطرق الحالية "خطرة للغاية"، وتحتاج إلى تحسينات لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين.

دور الإعلام الدولي في أزمة السودان الإنسانية

وشدد فليتشر على ضرورة توحيد جهود وسائل الإعلام في تغطية الأزمة الإنسانية، محذرا من أن التغطيات المتفرقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشتت انتباه الجمهور بدلا من توحيده.

ودعا للسماح للصحفيين الدوليين بتغطية الأزمة بشكل مباشر لضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

كما أشاد فليتشر بالدور الذي يقوم به مسعد بولس كبير مستشاري الشؤون العربية والأفريقية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في دعم جهود الوصول إلى هدنة إنسانية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الجهات الدولية الأخرى. داعيا مجلس الأمن والمجتمع الدولي للانخراط الفعال لإنهاء النزاع الممتد في السودان وضمان حماية المدنيين.

نقص التمويل يعرقل جهود المساعدات الإنسانية

وكشف المسؤول الأممي عن نقص حاد في التمويل لدى المنظمات الدولية نتيجة اقتطاع نحو 40 إلى 45% من ميزانية الأمم المتحدة خلال العام الماضي، وهو ما أثر سلبا على تحديد أولويات الدعم والمساعدات.

إعلان

ودعا فليتشر المنظمات الأممية إلى زيادة دعمها لتلبية احتياجات المتضررين في السودان وبقية مناطق النزاعات حول العالم.