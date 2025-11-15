الاحتلال ينسف مباني برفح وصحة غزة تتسلم جثامين 15 فلسطينيا

نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمبان سكنية في رفح جنوبي قطاع غزة، في حين أعلنت وزارة الصحة بالقطاع تسلمها جثامين 15 فلسطينيا أفرجت عنها إسرائيل أمس الجمعة.

وأفاد مراسل الجزيرة أن عمليات نسف المباني السكنية في مدينة رفح جرت في مناطق ما وراء الخط الأصفر الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة بغزة، إنها تسلمت 15 جثمانا فلسطينيا من إسرائيل عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مما يرفع إجمالي عدد الجثامين المسلّمة منذ 14 أكتوبر/تشرين الأول الفائت إلى 330.

ويأتي تسلم هذه الجثامين بموجب صفقة تبادل الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من الشهر ذاته، والتي أفرجت فيها الفصائل الفلسطينية عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28 وفق إعلاناتها.

ومن بين إجمالي الجثامين التي وصلت القطاع مجهولة الهوية، أشارت الوزارة في البيان إلى أنه تم التعرف على 97 جثمانا فقط.

ووفق بيانات سابقة لوزارة الصحة، فإن تل أبيب تسلم الجثامين المجهولة الهوية دون أسماء، وبعضها بلا ملامح بعد أن طمسها التعذيب الإسرائيلي.

التعرف على الجثامين

وتجرى عمليات التعرف على الجثامين عبر العائلات الفلسطينية التي فقدت ذويها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية وذلك من خلال ما تبقى من علامات مميزة في أجسادهم أو من ملابس كانوا يرتدونها قبل فقدانهم، وسط غياب الأجهزة الطبية المتخصصة.

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المتعمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق.

وقبل سريان وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل تحتجز 735 جثمانا فلسطينيا، وفقا لمعطيات الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين (غير حكومية).

وخلفت الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أميركي، أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف جريح، ونحو 9500 مفقود إما تحت أنقاض المنازل المدمرة أو ما زال مصيرهم مجهولا.