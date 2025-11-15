الأمن السوري يوقف طيارا بنظام الأسد متهما بـ"جرائم حرب"

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، عن نجاحها في إلقاء القبض على العميد الطيار حمزة محمد الياسين، المتهم بارتكاب "جرائم حرب وانتهاكات جسيمة" بحق المدنيين خلال حكم نظام بشار الأسد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن قائد الأمن الداخلي في محافظة حماة وسط البلاد، العميد ملهم الشنتوت أن الوحدات الأمنية تمكنت بالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب في المحافظة، من تنفيذ عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على الياسين.

وأشار الشنتوت إلى أن المذكور مطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العامة بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدد من المحافظات خلال فترة النظام السابق.

وأضاف المسؤول الأمني أن التحقيقات الأولية أظهرت تورطه في تنفيذ طلعات جوية استهدفت المدن والبلدات الثائرة، بالإضافة إلى مشاركته في طلعات جوية خلال الحملة العسكرية على ريف إدلب الشرقي (شمال غرب) وأرياف حماة، خلفت مجازر بحق المدنيين الأبرياء.

وأوضح أنه أُحيل إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ممن يثيرون قلاقل أمنية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

وخلال الحقبتين فرض نظام البعث قبضة أمنية خانقة وارتكب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، ما جعل السوريين يعتبرون يوم خلاصهم من حكمه عيدا وطنيا.