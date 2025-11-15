أفغانستان تعلن انتهاك مسيرات أميركية مجالها الجوي عبر دول مجاورة

قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية التي تقودها حركة طالبان اليوم السبت إن طائرات مسيرة أميركية تواصل دورياتها في سماء أفغانستان، مشيرا إلى أن هذه الطائرات تدخل عبر دول مجاورة وتنتهك مرارا المجال الجوي لأفغانستان منذ عودة الحركة إلى السلطة.

وأضاف المسؤول الأفغاني أن بعض الطائرات المسيرة تدخل من خلال دول مجاورة، لكنه تفادى تسمية أي منها، على الرغم من أن بيانات كابل السابقة اتهمت باكستان بتمكين الطائرات المسيرة الأميركية من الوصول إلى البلاد، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء.

كما أكد أن الحكومة الأفغانية طالبت رسميا بوقف فوري للطائرات المسيرة وحذرت من أنها تقوض سيادة أفغانستان في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الجارة باكستان.

وتأتي تصريحات ذبيح الله مجاهد وسط تجدد التوترات بين كابل وإسلام آباد، حيث تؤكد الحكومة الأفغانية مرارا وجود تدخلات عبر الحدود، في حين تتهم باكستان مسلحين متمركزين في أفغانستان بشن هجمات على أراضيها.

وتصاعد التوتر بين البلدين منذ اشتباكات حدودية دامية الشهر الماضي، وتهدد إسلام آباد باتخاذ إجراءات إذا استمرت الهجمات، في وقت تتعثر فيه مفاوضات التهدئة بين الدولتين الجارتين.