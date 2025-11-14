"وضع مخيف".. منخفض جوي يغرق خيام النازحين ويفاقم مأساة غزة

حذر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة من كارثة وشيكة جراء المنخفض الجوي الجاري الذي يضرب القطاع الفلسطيني المحاصر، بعد حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين ودمرت البنية التحتية على نطاق واسع.

وقال المتحدث باسم الجهاز الرائد محمود بصل إن الأمطار الغزيرة أغرقت آلاف الخيام ومراكز الإيواء، وهددت الممتلكات والملابس، خاصة للأطفال، في ظل شح الإمكانات وغياب البنية التحتية الملائمة.

وأضاف بصل -خلال مداخلة مع الجزيرة- أن المواطنين لا يملكون أي مقومات لمواجهة المنخفض، وأن الأزمة تتجاوز قدرة الدفاع المدني أو جهد الأفراد، وتحتاج إلى أماكن مخصصة لإيواء الناس بطريقة إنسانية.

ويشير إلى ضرورة توفير خيام تتحمل فصل الشتاء والمطر وارتفاع درجات الحرارة، وأماكن لتصريف مياه الصرف الصحي.

وبكلمات واضحة، قال المتحدث إن "الواقع مخيف جدا، فآلاف الناس في الشوارع، والخيام تغرق، والأطفال بلا ملابس بديلة"، مؤكدا الحاجة إلى 450 ألف خيمة على الأقل في القطاع لإيواء النازحين.

وإلى جانب الضحايا، تسببت حرب الإبادة الجماعية، التي ارتكبتها إسرائيل بدعم أميركي واستمرت عامين، في دمار واسع أصاب 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، بخسائر أولية تصل إلى 70 مليار دولار.

وأكد الرائد بصل أن جهود الإسعاف الأولي التي تبذلها المؤسسات المحلية والخيرية تظل محدودة، وأن غزة بحاجة إلى "تدخل إستراتيجي عاجل من المنظمات الدولية لتقديم حلول شاملة، لا مجرد مساعدات مؤقتة".

وأضاف أن "غزة لا تحتاج إلى قضية سياسية، بل تحتاج الآن إلى عمل إنساني بحت".

ولفت إلى أن التخطيط الميداني يجب أن يشمل تسوية مناطق لإقامة المخيمات المؤقتة بسرعة، ونصب الخيام في مناطق مستقرة، ليتمكن النازحون من الحصول على مأوى آمن. لكنه أعرب عن أسفه على بطء الاستجابة الدولية، مشيرا إلى أن الدور الميداني على الأرض لا يزال ضعيفا مقارنة بالحاجة الملحة.

إعلان

وقال المتحدث إن المنخفض الحالي ليس الأقوى الذي يمكن أن يضرب القطاع، مؤكدا أن أي منخفض مماثل لما شهدته غزة سابقا قد يفاقم الأزمة إلى مستوى كارثي يصعب تذكره في التاريخ الحديث، وذلك في ظل غياب مقومات الحياة الأساسية واحتياجات عاجلة لمئات آلاف السكان المتضررين.

وكان الدفاع المدني في غزة قد دعا السكان إلى توخي الحذر تحسبا لمنخفض جوي قوي يضرب القطاع، محذرا من المكوث في المنازل المعرضة لخطر الانهيار.

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية، التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى 69 ألفا و187 شهيدا، و170 ألفا و703 مصابين.

كما أكدت وجود ضحايا تحت ركام المنازل المدمرة وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم لانتشالهم.