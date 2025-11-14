قوارب إيرانية تعترض ناقلة نفط قرب مضيق هرمز وتحول مسارها

قال مسؤول أميركي إن قوات إيرانية احتجزت، اليوم الجمعة، ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال أثناء عبورها مضيق هرمز، وحوّلت مسارها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، في أول حادث من نوعه منذ شهور في هذا الممر البحري الإستراتيجي.

وبحسب مسؤول في وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون)، فإن الناقلة "تالارا" كانت قد غادرت ميناء عجمان في دولة الإمارات متجهة إلى سنغافورة عندما اعترضتها قوارب إيرانية. وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن قوات إيرانية صعدت على متن السفينة وأجبرتها على تغيير مسارها.

وفي الوقت نفسه، كانت طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو-4 سي تريتون" تحلق فوق المنطقة لعدة ساعات، ورصدت عملية الاحتجاز، وفق بيانات تعقب السفن.

من جهتها، قالت شركة الأمن البحري الخاصة أمبري إن العملية شملت اقتراب 3 قوارب صغيرة من الناقلة قبل السيطرة عليها.

فقدان الاتصال بالسفينة

وأكد مركز عمليات المملكة المتحدة للتجارة البحرية (UKMTO) وقوع الحادث، مشيرا إلى أن "نشاط دولة" هو على الأرجح ما أجبر السفينة على دخول المياه الإيرانية.

وفي بيان لاحق، أعلنت شركة كولومبيا لإدارة السفن في قبرص أنها فقدت الاتصال بالناقلة التي كانت تنقل زيت الوقود عالي الكبريت، مؤكدة أنها أبلغت السلطات المختصة للعمل على استعادة التواصل مع السفينة، مشددة على أن سلامة الطاقم تمثل "أولوية قصوى".

ولم تعترف إيران رسميا باحتجاز السفينة، لكن العملية تأتي بعد تحذيرات إيرانية متكررة بإمكانية الرد على المواجهة العسكرية التي اندلعت مع إسرائيل في يونيو/حزيران، التي استمرت 12 يوما، وشهدت مشارَكة أميركية عبر ضرب مواقع نووية إيرانية، بحسب مصادر أميركية.

وتأتي هذه الواقعة في ظل تاريخ من الحوادث المشابهة، إذ سبق للبحرية الأميركية أن اتهمت إيران بالمسؤولية عن سلسلة هجمات باستخدام ألغام لاصقة استهدفت سفنا عام 2019، إضافة إلى هجوم بطائرة مسيّرة عام 2021 على ناقلة مرتبطة بإسرائيل.

وتصاعدت تلك الهجمات عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشكل أحادي من الاتفاق النووي لعام 2015.