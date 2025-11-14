معاريف: 44% من الإسرائيليين يعارضون حصول نتنياهو على العفو

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الجمعة، أن 44% من الإسرائيليين عارضوا منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفوا من تهم الفساد الموجهة له بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين أيد 39% ذلك وقال 17% إنهم لا يملكون إجابة محددة.

وأجرى الاستطلاع معهد "لازار" (خاص) ونشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية التي قالت إنه شمل عينة عشوائية من 500 إسرائيلي وكان هامش الخطأ 4.4%.

ووجّه ترامب الأربعاء الماضي رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، جاء فيها "أدعوكم إلى العفو الكامل عن بنيامين نتنياهو"، بحسب بيان لمكتب الرئيس الإسرائيلي.

ويواجه نتنياهو اتهامات في 3 ملفات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة، ويحاكم على خلفيتها منذ العام 2020.

وحسب الاستطلاع، أيد 67% من المستطلعين إنشاء لجنة حكومية للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 يعينها رئيس المحكمة العليا، في حين عارض 23% ذلك، وقال 10% إنهم لا يعرفون.

انتخابات برلمانية

وتعارض الحكومة برئاسة نتنياهو تشكيل لجنة رسمية للتحقيق في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينما يقول مسؤولون أمنيون وعسكريون وسياسيون إن الهجوم مثل فشلا استخباريا وعسكريا وسياسيا.

كما اعتبر 51%، وفق ذات الاستطلاع، أن الوجود العسكري الأجنبي في قطاع غزة سيضر بقدرة الجيش الإسرائيلي على التعامل مع التهديدات الأمنية القادمة منه، في حين قال 24% إنه لن يضر و25% قالوا إنهم لا يعرفون.

وتنص خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة على نشر قوة الاستقرار الدولية التي تتشكل من عدة دول.

وعلى صعيد ثالث أظهر الاستطلاع، أنه لو جرت انتخابات اليوم فستحصل المعارضة الإسرائيلية على 62 من مقاعد الكنيست (البرلمان)، في حين تحصل الأحزاب الداعمة لنتنياهو على 48 مقعدا، ويحصل النواب العرب على 10 مقاعد.

ووفق للقانون الإسرائيلي، يلزم تشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 نائبا على الأقل من أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120.

ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة بسبب رفض نتنياهو إجراءها قبل موعدها، إذ تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول 2026.