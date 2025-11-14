كييف تتعرض لهجوم روسي "ضخم"

أكد رئيس بلدية كييف، أن العاصمة الأوكرانية تتعرض لهجوم "ضخم" في وقت أفادت وكالة الصحافة الفرنسية وقوع انفجارات في المدينة.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على تليغرام "قوات الدفاع الجوي تعمل في كييف" متحدثا عن "هجوم واسع النطاق على العاصمة" مشيرا إلى إصابة شخصين في منطقة دنيبروفسكي الشرقية.

وسُمع دوي انفجارات قوية في وسط المدينة، بحسب مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية الذين شاهدوا أنظمة الدفاع الجوي تعمل ضد مسيّرات وصواريخ.

وأضاف كليتشكو، أن حريقا اندلع على سطح مبنى سكني مكون من خمسة طوابق في منطقة سولوميانسكي، في حين أُبلغ عن طلبات مساعدة طبية في منطقتي ديسنيانسكي وشيفتشينكيفسكي.

كما اندلع حريق آخر في مبنى سكني في منطقة بوديلسكي.

وصعّدت موسكو هجماتها على كييف في الأشهر الأخيرة، واستهدفت خصوصا منشآت طاقة أوكرانية وأنظمة سكك حديد وكذلك مناطق سكنية.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي الخميس أنه زار جنوده المرابطين في منطقة زاباروجيا، في جنوب شرقي البلاد، حيث تقول روسيا، إنها تُحرز تقدما في الآونة الأخيرة.

وقال زيلينسكي على موقع تليغرام "ناقشت مع العسكريين القرارات اللازمة لتعزيز الدفاعات في منطقة أوريخيف" التي شكّلت نقطة انطلاق الهجوم الأوكراني المضاد غير الناجح عام 2023.

ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة في ظلّ فضيحة فساد في قطاع الطاقة أدت إلى استقالة وزيرين في الحكومة، وإلى عقوبات فرضها زيلينسكي على أحد المقربين منه.

ومع أن جبهة زاباروجيا أقل سخونة من الجبهة الشرقية، حيث تتركز المعارك الآن، إلا أن الجيش الروسي أعلن في الأيام الماضية توسيع سيطرته عليها. قبل ذلك، كان كلّ طرف في مواقعه منذ عامين.

وفي الجبهة الشرقية، تتركز المعارك في محيط بوكروفسك التي تشكل عقدة إستراتيجية. وقد تمكن مئات الجنود الروس من التسلل إلى هناك في الأسابيع الماضية، ما أضعف الدفاعات الأوكرانية.