أخبار

عاجل | مجلس حقوق الإنسان يعتمد مشروع قرار بشأن السودان

Published On 14/11/2025
|
آخر تحديث: 15:33 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

