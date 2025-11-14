أخبار

عاجل.. دوي انفجار في العاصمة السورية دمشق

Published On 14/11/2025
آخر تحديث: 21:38 (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

