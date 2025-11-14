إصابة سيدة في انفجار بحي المزة في دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية ( سانا) بإصابة امرأة جراء انفجار وقع في منطقة المزة بدمشق وفق المعلومات الأولية.

من جهتها قالت قناة الإخبارية السورية أن سيدة أصيبت جراء هجوم لمجهولين استهدف منزلا بمنطقة المزة.

ونقلت القناة عن مصدر أمني أن قوى الأمن تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة وملاحقة الفاعلين.

وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، تمكنت المعارضة السورية من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد.