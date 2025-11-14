زيلينسكي يفرض عقوبات على شريك سابق له متهم بالفساد

فرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقوبات على رجل الأعمال تيمور مينديتش الذي كان مقربا منه وشريكا له في السابق، وذلك في صلب فضيحة فساد كبرى تهز العاصمة كييف.

وجاء في مرسوم نشره مكتب الرئاسة الأوكرانية أن رجل الأعمال تيمور (46 عاما) خضع لعقوبات اقتصادية تشمل تجميد ممتلكاته وأصوله.

وجاءت هذه العقوبات بالتزامن مع صدور قرار من النيابة العامة يتهم رجل الأعمال بتدبير مخطط احتيالي أدّى إلى اختلاس 100 مليون دولار من قطاع الطاقة والكهرباء، وتم على إثره توقيف عمل وزير العدل الذي شغل سابقا منصب وزير الطاقة لاتهامه بتلقي منافع شخصية من رجل الأعمال المذكور.

وفي سياق التداعيات السياسية والقانونية لفضيحة الفساد هذه، أعلن وزيرا الطاقة والعدل في أوكرانيا تقديم استقالتهما من الحكومة، في حين أعلن الرئيس زيلينسكي أنه لن يقبل التهاون بشأن الفساد.

واعتقلت السلطات في وقت سابق من الأسبوع الحالي 5 أشخاص على صلة بملف الفساد المتعلق بالكهرباء، وتعهّدت بالعمل على تحقيقات واسعة، وإحالة نتائجها إلى الجهات المختصة بإنفاذ القانون.

وقال المكتب الوطني لمكافحة الفساد إنه -بالتعاون مع الادعاء العام- يحقق في عمليات رشوة مزعومة تشمل بعض المسؤولين في شركة الطاقة الأوكرانية.