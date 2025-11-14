قصة غريبة ومثيرة يشهدها عالم الطيران منذ أيام بعد الإعلان في أوروبا عن اكتشاف ربان طائرة زوّر شهاداته لتزييف مؤهلاته، والتمكن من العمل لدى شركات الطيران العالمية الشهيرة ربانا للطائرة.

الرجل -الذي لم تكشف هويته بعد- تبيّن أنه قاد رحلات عبر أوروبا لعدة أشهر من دون أن يملك مؤهلا ليكون قائد طائرة، ومن دون أن يتبنه له أحد، أو تقع مشاكل تكشف حقيقة كفاءته.

وأوضحت صحيفة ديلي ميل البريطانية التي نشرت الخبر، أن الربان المزيف قاد طائرات تقل مئات الركاب لعدة أشهر في أوروبا على متن شركة طيران ليتوانية.

الرجل مجرد مساعد طيار، وعمل سابقا في شركة الطيران الإندونيسية. ولعدم امتلاكه المؤهلات اللازمة ليصبح قائد طائرة، زوّر شهاداته

مساعد طيار

وبفضل تلك الوثائق المزورة، تولى بعد ذلك قيادة طائرات تعمل لصالح عدة عملاء للشركة الليتوانية، من بينها "يورو وينغز" التابعة لمجموعة لوفتهانزا، وشركة سان إكسبريس التركية، وكذلك شركة لوت بوليس أيرلاينز الناقل الوطني البولندي.

وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن الفضيحة اندلعت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، عندما كشفت الصحيفة الألمانية المتخصصة "آيروغراف" أن موظفا في شركة "أفيون إكسبريس" زوّر وثائقه للحصول على رتبة قائد طائرة.

وقالت ديلي ميل إن شركة أفيون إكسبريس التي عمل بها الربان المزيف، هي شركة طيران تعمل بنظام التأجير الشامل، وتختص في توفير طائرات مع طواقم كاملة لشركات طيران أخرى.

ووفقا للشركة، فإنها تمتلك أسطولا يضم أكثر من 50 طائرة، معظمها من طراز "إي 320″ و"إي 321" تطير إلى وجهات في جميع أنحاء العالم.

وتقوم شركة الطيران الليتوانية الآن بالتحقيق مع الطيار، وفقا لديلي ميل، وصرحت رولاندا ليبنيفيتشيوت رئيسة قسم التسويق والاتصالات في "أفيون إكسبريس" للصحيفة البريطانية، بأن التحقيق لم يكتمل بعد، وهو تحقيق معقد ويشمل عدة دول ومؤسسات.

حادثة مماثلة

وذكرت ديلي ميل أن حادثة مماثلة وقعت قبل أكثر من عام في الولايات المتحدة الأميركية، عندما اضطرت رحلة طيران تابعة لشركة ألاسكا أيرلاينز لتغيير مسارها بعد أن اعترف الطيار أنه "غير مؤهل" للهبوط بالطائرة.

الرحلة كانت تشغلها شركة "سكاي ويست" من سان فرانسيسكو متجهة إلى جاكسون هول في وايومنغ يوم 8 أغسطس/آب 2024.

وفي التفاصيل، أعلن الطيار أنه سيضطر إلى تغيير مسار الرحلة إلى سولت ليك سيتي بولاية يوتا "لأنني لا أمتلك المؤهلات المناسبة".

وبحسب ديلي ميل، فمطار جاكسون هول معروف بصعوبة الهبوط فيه بسبب ارتفاعه الجبلي ومدرجه القصير وظروف الرياح القوية، مما يعني أنه يتطلب مهارات إضافية من الطيارين.

ليست معزولة

وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية من جهتها إن هذه الحالات ليست معزولة، إذ ألقي القبض في 2010 على طيار سويدي يحمل رخصة طيران مزورة في مقصورته في مطار شيفول في هولندا.

وحُكم عليه بغرامة قدرها 2000 يورو ومنع من الطيران لمدة 12 شهرا.

وأضافت أنه في يونيو/حزيران 2025، في الولايات المتحدة، كشف أن رجلا انتحل صفة مضيف جوي لأكثر من 6 سنوات.

وقد قام بأكثر من 120 رحلة مجانية لعدة شركات ويواجه عقوبة تصل إلى 30 عاما في السجن الفدرالي.