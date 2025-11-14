حرائق غابات في 8 ولايات جزائرية وإجلاء سكان

سجلت الجزائر 22 حريقا غابيا في 8 ولايات، أشدها في تيبازة وسط البلاد، ما دفع السلطات إلى تنفيذ عمليات لإجلاء السكان من بعض مناطقها.

وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية (الدفاع المدني)، في بيان أمس الخميس، تسجيل 22 حريقا حتى الساعة العاشرة والنصف ليلا بالتوقيت المحلي (التاسعة والنصف بتوقيت غرينيتش).

وذكرت أن الحرائق سجلت في 8 ولايات، بينها تلمسان في الغرب، إضافة إلى جيجل وتيزي وزو في الشرق، إلى جانب بومرداس والبليدة قرب العاصمة، مشيرة إلى أن الحرائق الأشد رصدت في جبال محافظة تيبازة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها مواقع إخبارية خاصة ونشطاء على منصات التواصل الاجتماعي تنفيذ عمليات إجلاء للسكان ببلدية حجرة النص إحدى بلديات تيبازة، بسبب اقتراب ألسنة النيران من المدينة.

وواجه رجال الإطفاء صعوبات في إخماد النيران بفعل رياح قوية تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة، وارتفاع درجات الحرارة. وقال مراسل الجزيرة إن إدارة الحماية المدنية استعانت بفرق إطفاء من ولايات مجاورة من أجل التصدي للحرائق.