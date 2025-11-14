جنوب أفريقيا ستسلّم رئاسة مجموعة العشرين إلى كرسي أميركا الفارغ

قال الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، اليوم الجمعة، إن بلاده ستسلّم رئاسة مجموعة العشرين رمزيا إلى "كرسي فارغ" في ظل غياب الولايات المتحدة عن القمة الأسبوع بعد المقبل، مشددا على ضرورة إصلاح العلاقات التجارية مع واشنطن.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، إن الولايات المتحدة لن تحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 22 و23 نوفمبر/تشرين الثاني في جنوب أفريقيا بسبب ما وصفها بأنها "انتهاكات متعلقة بحقوق الإنسان"، مشيرا إلى تقارير كُذّبت على نطاق واسع حول "ذبح" البيض في جنوب أفريقيا وطردهم من أراضيهم.

وأضاف ترامب، أن قبول اللاجئين في الولايات المتحدة، هذا العام، سيركز إلى حد كبير على (الأفريكانرز)، وهم في الأساس من أحفاد المستوطنين الهولنديين ويشكلون غالبية السكان البيض في جنوب أفريقيا.

سخط جنوب أفريقي

وقال رامافوزا ردا على أسئلة الصحفيين في سويتو، حيث كان يشرف على تحضيرات مرتبطة بالقمة "قلت في الماضي، لا أريد أن أسلّم (رئاسة مجموعة العشرين) إلى كرسي فارغ، لكن الكرسي الفارغ سيكون هناك، على الأرجح، سأسلمها رمزيا إلى ذلك الكرسي الفارغ ثم أتحدث إلى الرئيس ترامب".

ويشعر المسؤولون في جنوب أفريقيا بسخط متزايد من مزاعم ترامب أن الأفريكانرز يتعرضون للتطهير العرقي، وينكرون أن أي شخص يواجه التمييز على أساس العرق في البلد ذي الأغلبية السوداء.

وأضاف رامافوزا أن أولويته هي الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع أحد أكبر الشركاء التجاريين لجنوب أفريقيا.

وقال "نحن نصدر منتجات إلى ذلك البلد لا ينتهي بها المطاف في البيت الأبيض، بل في أيدي المستهلكين في الولايات المتحدة".

وأضاف "قد تكون هناك وجهة نظر مفادها أنه لا ينبغي لنا أن نتعامل مع الولايات المتحدة. (ولكن) في بعض الأحيان يتعين عليك التحدث إلى أشخاص قد لا يكونون ودودين للغاية.. لتعزيز مصالح شعبك".